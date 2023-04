Históriu prehliadania ste doteraz mazali zle a ani o tom netušíte. Takto ju odstránite celú

Pravdepodobne každý z nás už skúšal vymazať históriu prehliadania s presvedčením, že jedným-dvoma klikmi je všetko preč a už nikto nemôže zistiť, aké stránky ste si prezerali. Nie je to však celkom tak. Portál LADbible spomína, že nie každý to robí správne a aj keď si myslí, že históriu odstránil, realita je iná.

Ak si chcete zmazať históriu v prehliadači Google Chrome, jednoducho kliknete vpravo hore na tri bodky, dáte zobraziť „Históriu prehliadania“ a následne ju viete zmazať buď hromadne, či cielene niektoré prehliadané stránky. Stačí pár klikov a je hotovo.

To nestačí!

Ak ste hore v ankete odpovedali kladne, dávajte dobrý pozor. História vášho prehliadania týmto spôsobom nie je zmazaná úplne. A ak to chcete docieliť, mali by ste pokračovať nasledujúcimi krokmi. LADbible vysvetľuje, že kľúčom je zmazanie histórie Google účtu. A urobíte to takto.

Vo vyhľadávači Chrome na prvej hornej lište svieti vaša fotografia. Keď kliknete na ňu, vyhodí vám možnosť „Spravovať účet Google“. Vľavo v paneli zvolíte „Údaje a ochranu súkromia“ a nájdite si „Aktivita na internete a v aplikáciách“. A tam sa vám už zobrazia navštívené stránky, ktoré následne môžete z histórie odstrániť.

Viete, čo sa stane, keď zaškrtnete okienko „Nie som robot“?

K tejto „záhade“ môžeme prirovnať aj nevedomosť mnohých používateľov internetu o tom, čo vlastne znamená, keď zaškrtneme políčko „Nie som robot“. Ako sme vás informovali, spomínané políčko slúži v prvom rade ako zábrana proti preťaženiu konkrétnej webovej stránky a proti tomu, aby ju nezahltili takzvané boty, teda internetové roboty. Tie sa využívajú na viaceré účely, ktoré sú naozaj rôznorodé.

Boty toto políčko jednoducho nedokážu zaškrtnúť a prejsť testom, v ktorom treba označiť napríklad fotografie s autami či semaformi. Väčšinou ide o záležitosť niekoľkých sekúnd, no Google o nás počas tohto času odhalí neuveriteľné množstvo informácií.

Google či iné stránky takto získajú prístup ku kompletnej histórii vášho prehliadača a podľa webov, ktoré ste navštívili určia, či nie ste bot. Sledované je ale napríklad aj to, akým spôsobom ste hýbali s kurzorom myšky, rozlíšenie vášho monitora, aký prehliadač využívate, koľkokrát ste niekam klikli a podobne.