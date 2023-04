S priateľom mala sex po tom, ako ubodal jej mamu: Dcére dala vytrhať zuby, jedla cez hadičku, presvedčila ju, že zomiera

Kontroverzný prípad dievčaťa menom Gypsy Rose a jej mamy Dee Dee Blanchard svojho času poriadne zaskočil ľudí. Nie iba tých, ktorí sa o ňom dozvedeli z médií, ale aj blízkych z ich okolia, ktorí si mysleli, že ich dobre poznajú. No viac sa ani nemohli mýliť. Keď zistili, že je Dee Dee mŕtva, boli v šoku z toho, čo sa stalo chorej dcére. Ešte väčšie prekvapenie nastalo v momente, keď sa dozvedeli, že za jej smrť môže práve ona.

V článku sa dozviete aj: ako Dee Dee presvedčila zdravú dcéru aj lekárov, že je vážne chorá;

prečo jej holila hlavu a dala vytrhať zuby;

ako Gypsy Rose s priateľom vymysleli plán vraždy jej mamy;

ako to prebiehalo;

čo zvrátené urobili potom;

prečo majú blízki obavy z prepustenia Gypsy Rose z väzenia.

Vystupovala ako oddaná mama, ktorá pre dcéru urobí všetko

Gypsy Rose sa 9. júna 2015 podieľala na vražde svojej mamy Dee Dee. Pomáhal jej v tom priateľ Nicholas Godejohn, s ktorým sa spoznali cez internet. Spoločne dohodli plán a on sériou bodnutí pripravil Dee Dee o život, vysvetľuje portál UNILAD. Prečo to ale dvojica spravila?

Aby ste dokázali pochopiť, čo Gypsy Rose urobila, musíte poznať jej celý príbeh. Vráťme sa na začiatok. Dievča sa narodilo 27. júla 1991 v Louisiane, uvádza web All That’s Interesting. Jej rodičia boli v tom čase mladí a na dieťa možno aj nepripravení. Rod Blanchard sa rozhodol opustiť rodinu, no spomína sa, že na výchovu dcéry prispieval aspoň finančne.

Celá starostlivosť o výchovu zostala na Dee Dee, ktorá sa celé ďalšie roky prezentovala ako vzorná a obetavá matka. A to sa prejavilo aj v momente, keď jej lekári určili vážne diagnózy. Všetko to začalo zdanlivo obyčajným pádom, pri ktorom si dievča poranilo koleno…

Pripútala ju na invalidný vozík a presvedčila, že nedokáže chodiť

Dee Dee usúdila, že aby sa stav jej dcéry ešte nezhoršoval, musí byť Gypsy Rose pripútaná na invalidný vozíček. Postupne sa s ďalšími chorobami akoby roztrhlo vrece a zašlo to až do takého štádia, že jedlo dostávala cez hadičku, mala vážnu leukémiu, svalovú dystrofiu, ale napríklad aj problémy so zrakom, píše Biography. Mentálne mala byť na úrovni sedemročného dievčatka a to aj napriek tomu, že vekom už bola v puberte. Alebo aspoň o tom ju mama Dee Dee presvedčila. A nie iba ju, ale aj lekárov.

Susedia a ľudia, ktorí poznali náročný osud opustenej mamy s chorou dcérou im neváhali pomáhať, prispievali aj finančnými prostriedkami. Keď sa odhalila pravda, čakalo na nich veľké prekvapenie.

Zdravému dievčaťu holila hlavu a dala vytrhať zuby

V skutočnosti bola Gypsy Rose zdravým dieťaťom, ktoré Dee Dee vychovávala, ako keby malo čoskoro zomrieť. Zašlo to tak ďaleko, že jej holila hlavu, aby vyzerala choro, alebo dcéru nadopovala liekmi, ktoré spôsobovali príznaky súvisiace s chorobami, ktoré tvrdila, že má.

Podarilo sa jej dokonca oklamať doktorov, ktorí vykonali na Gypsy Rose závažné operačné úkony. Ako uvádza portál Her, keď jej, pravdepodobne, z užívania liekov začali hniť zuby, mama jej ich jednoducho dala vytrhať. A to spôsobilo, že vyzerala ešte viac chorá.

Prečo to svojej dcére robila?