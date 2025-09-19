Historický úspech pre Slovensko: Naša bežkyňa Emma Zapletalová skončila na MS na úžasnom treťom mieste

Slovenská atlétka Emma Zapletalová skončila na MS v Tokiu vo finále v behu na 400 m cez prekážky na úžasnom treťom mieste. Pre našu bežkyňu a celé Slovensko ide o obrovský úspech, aký sa len tak nevidí. Zapletalová zároveň s časom rovných 53 sekúnd zabehla národný rekord.
Zapletalová sa zároveň stala vôbec prvou slovenskou bežkyňou, ktorá na MS postúpila do finále. „Bežalo sa mi dobre, išla som taký môj štandard. Tréner ma upozornil, aby som mala rýchlejší úvod ako obvykle, inak by mi môj rýchly záver nemusel stačiť. Po pretekoch mi povedal, že to bol dobrý beh. Postúpila som časom, ale keď som dobehla, verila som, že by to malo stačiť. Budem veriť, že vo finále dokážem ešte viac. Myslím, že by sa dal ešte zrýchliť štart,“ povedala Zapletalová po semifinále.
Zlepšila vlastný rekord
Zvíťazila favorizovaná Holanďanka Femke Bolová, ktorá zlepšila vlastný svetový výkon roka na 51,54 s, druhá dobehla Američanka Jasmine Jonesová za 52,08. Zapletalová nastúpila v najmenej výhodnej druhej dráhe, svoje najväčšie konkurentky v boji o cenné kovy nemala v kontakte. Do záverečnej cieľovej rovinky vstúpila na štvrtej pozícii, no dokázala zafinišovať a zlepšiť vlastný národný rekord o 18 stotín sekundy.
Zapletalová vyrovnala najlepší historický výkon Slovenky na podujatí, v roku 2009 v Berlíne získala taktiež bronz kladivárka Martina Hrašnová. Jej výkon je taktiež vyrovnanie najlepšieho umiestnenia slovenského bežca, na pódium sa prepracoval iba Igor Kováč v Aténach 1997 na 110 m prek.
