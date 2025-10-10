Herečka Adriána Novakov nechala divákov Dunaja nahliadnuť za oponu. Vyvolala diskusiu o časoch dávno minulých

Frederika Lyžičiar
Kostýmy zo seriálu Dunaj, k vašim službám v nej prebudili obdiv k dobe, keď móda zvýrazňovala pôvab a noblesu.

Kostýmy, ktoré diváci poznajú z obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám, majú svoje nepopierateľné čaro. Herečka Adriána Novakov, predstaviteľka Astrid, sa na sociálnych sieťach podelila o svoj obdiv k štýlu minulých čias a vyvolala tým množstvo reakcií od fanúšikov.

Na svojom Instagrame zverejnila sériu fotografií, ku ktorým napísala, že masky a kostýmy zo seriálu sú jedinečné a mnohé by si pokojne obliekla aj dnes. V príspevku sa zamýšľala nad tým, ako sa menilo vnímanie ženskej krásy a ženskosti naprieč desaťročiami.

 

Herečka, ktorá oceňuje noblesu minulosti

Adriána Novakov priznala, že elegancia a ženskosť dávnych čias sú pre ňu veľkou inšpiráciou. Podľa nej mali ženy v minulosti nenapodobniteľný pôvab a jemnosť, ktorá sa v súčasnosti niekedy vytráca. „Masky a kostýmy zo seriálu Dunaj, k vašim službám, sú naozaj jedinečné. Nosila by som ich aj dnes. Ako to vnímate vy, keď odhliadnete od charakteru „Asteoridu“? napísala herečka k sérii fotografií.

 

Ako hovorí Adriána, doba, v ktorej sa kedysi žilo, mala v sebe úctu k ženskosti, aká sa dnes už len zriedka vidí. „Jedna z mála vecí, ktorá sa mi na tej dobe páčila, bola práve tá, že ženy boli vždy tie krajšie polovičky. Teraz mám skôr pocit, že niektoré ženy sú v súčasnosti viac mužmi a niektorí muži zas ženami,“ poznamenala s nadhľadom.

Fanúšikovia ju vychválili do nebies

