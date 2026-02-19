Hasí sa problém s ropou: Ukrajina vraj úmyselne spôsobuje škody Slovensku a Maďarsku, vyhlásil Gulyás

Foto: TASR/Jakub Kotian

Lucia Mužlová
TASR
Aj situácia v Slovnafte je vážna.

Maďarská vláda v stredu musela rokovať o energetickej bezpečnosti a o dodávkach energie Maďarsku po tom, čo Ukrajina neobnovuje prepravu cez ropovod Družba. Podľa servera telex.hu to vyhlásil šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Gulyás označil krok Kyjeva za neprijateľný. Podľa maďarskej vlády už týždne neexistujú žiadne prekážky na opätovné spustenie ropovodu, no doteraz sa tak nestalo. Ukrajinské vedenie podľa neho úmyselne škodí Slovensku a Maďarsku, dvom členským krajinám Európskej únie.

Foto: YouTube – Úrad vlády SR (reprofoto)

Maďarsko objednalo 500-tisíc ton

Vláda konštatovala, že bezpečnosť dodávok je napriek tomu zaručená. Uvoľnila strategické zásoby ropy, ktoré zabezpečia dodávky na viac ako tri mesiace. Vláda okrem toho naďalej nakupuje ruskú ropu – spoločnosť MOL už objednala 500-tisíc ton, ktoré budú do krajiny dopravené cez Chorvátsko, dodal Gulyás.

Maďarský kabinet rozhodnutie Ukrajincov odmieta a podľa neho je v rozpore so statusom Ukrajiny ako kandidátskej krajiny EÚ. Podľa šéfa úradu vlády z tohto dôvodu teraz bola zastavená preprava ropy a preveruje sa aj možnosť zastavenia dodávok elektriny a zemného plynu. „Ak Ukrajinci ponechajú ropovod uzavretý, prijmeme ďalšie opatrenia,“ zdôraznil Gulyás.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vláda Slovákom nepovedala o prerušení dodávok ropy: Fico tvrdí, že nechceli šíriť paniku. Situácia v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac