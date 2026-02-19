Hasí sa problém s ropou: Ukrajina vraj úmyselne spôsobuje škody Slovensku a Maďarsku, vyhlásil Gulyás

Maďarská vláda v stredu musela rokovať o energetickej bezpečnosti a o dodávkach energie Maďarsku po tom, čo Ukrajina neobnovuje prepravu cez ropovod Družba. Podľa servera telex.hu to vyhlásil šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Gulyás označil krok Kyjeva za neprijateľný. Podľa maďarskej vlády už týždne neexistujú žiadne prekážky na opätovné spustenie ropovodu, no doteraz sa tak nestalo. Ukrajinské vedenie podľa neho úmyselne škodí Slovensku a Maďarsku, dvom členským krajinám Európskej únie.
Maďarsko objednalo 500-tisíc ton
Vláda konštatovala, že bezpečnosť dodávok je napriek tomu zaručená. Uvoľnila strategické zásoby ropy, ktoré zabezpečia dodávky na viac ako tri mesiace. Vláda okrem toho naďalej nakupuje ruskú ropu – spoločnosť MOL už objednala 500-tisíc ton, ktoré budú do krajiny dopravené cez Chorvátsko, dodal Gulyás.
Maďarský kabinet rozhodnutie Ukrajincov odmieta a podľa neho je v rozpore so statusom Ukrajiny ako kandidátskej krajiny EÚ. Podľa šéfa úradu vlády z tohto dôvodu teraz bola zastavená preprava ropy a preveruje sa aj možnosť zastavenia dodávok elektriny a zemného plynu. „Ak Ukrajinci ponechajú ropovod uzavretý, prijmeme ďalšie opatrenia,“ zdôraznil Gulyás.
