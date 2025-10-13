Hamas rozmiestňuje v Pásme Gazy ozbrojených bojovníkov a políciu: Podľa Trumpa sa môže stať veľa zlého, no mier ohrozený nie je

Foto: SITA/AP

Petra Sušaninová
Izraelsko-palestínsky konflikt
Hamas sa snaží obnoviť kontrolu.

Po prímerí dohodnutom s Izraelom minulý týždeň začalo palestínske militantné hnutie Hamas rozmiesťovať v niektorých častiach Pásma Gazy svojich ozbrojených bojovníkov a políciu – zrejme s cieľom znovu upevniť svoju kontrolu nad týmto zdevastovaným palestínskym územím. Na svojom webe o tom v pondelok napísal britský denník The Guardian, z ktorého čerpala TASR.

Krvavé strety

Podľa zverejnených záberov boli desiatky bojovníkov Hamasu aj v nemocnici na juhu Gazy, kde v pondelok ráno prepúšťali izraelských rukojemníkov. Iné zdroje písali o streľbe a popravách v iných častiach palestínskej enklávy. Kanály na platforme Telegram spojené s Hamasom informovali, že cieľom týchto útokov boli „spolupracovníci a zradcovia“ – ide zrejme o Izraelom podporované milície.

Bojovníci Hamasu sa okrem toho počas uplynulého víkendu zapojili aj do krvavých stretov s jednou z vplyvných rodín v Gaze. Izraelské úrady sa domnievajú, že súčasné násilnosti v Pásme Gazy pravdepodobne nateraz neohrozia prímerie, vyvolávajú však obavy týkajúce sa odzbrojenia Hamasu – kľúčového, hoci zatiaľ nedostatočne definovaného bodu dohody s Izraelom. S aktivitami Hamasu sú úzko späté aj výzvy, ktorým bude čeliť nová stabilizačná misia regionálnych síl nasadená v Pásme Gazy.

Foto: SITA/AP

Prezident USA Donald Trump v pondelok na margo tejto situácie v rozhovore s novinármi uviedol, že Hamas koná v rámci prímeria. „Chcú vyriešiť problémy… Dali sme im súhlas na určitý čas. Takmer dva milióny ľudí sa vracajú do zničených budov, môže sa stať veľa zlého. Chceme, aby to bolo bezpečné. Myslím, že to bude v poriadku,“ povedal Trump.

Nevládne tu zákon

Hnutie Hamas utrpelo počas dva roky trvajúceho vojnového konfliktu s Izraelom výrazné straty – o život prišli takmer všetci vysokopostavení vojenskí velitelia a tisíce radových bojovníkov. Zničená bola aj značná časť bezpečnostnej infraštruktúry. V Pásme Gazy nevládne zákon a rastie vplyv ozbrojených rodín, klanov, gangov a milícií, konštatoval The Guardian.

Foto: SITA/AP

Počas víkendu vodca Izraelom podporovaných milícií Husám Astal odkázal „všetkým potkanom Hamasu – vaše tunely sú zničené, nemáte žiadne práva… Skúste sa kajať, kým nie je neskoro – oddnes už Hamas neexistuje.“ V pondelok však už Astal odmietol novinárom poskytnúť rozhovor.

Ministerstvo vnútra v Pásme Gazy, ktoré je pod kontrolou Hamasu od roku 2007, však najnovšie uviedlo, že sa v enkláve snaží obnoviť „bezpečnosť a stabilitu.“ Dodalo, že dvere k „pokániu a všeobecnej amnestii“ sú otvorené pre tých, ktorí sa síce pripojili k nepriateľským milíciám, ale nemajú podiel na vraždách.  „Všetky zainteresované osoby sa musia do týždňa prihlásiť bezpečnostným službám, aby vyriešili svoj právny a bezpečnostný status,“ uviedlo ministerstvo.

