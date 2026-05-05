Dlh Šutaja Eštoka narástol už na 130-tisíc: Kollár zaplatil Čurillovi náhradu nemajetkovej ujmy 50-tisíc načas

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
Kollár zaplatil po rozsudku 50-tisíc eur, právnik to označil za lekciu finančnej gramotnosti.

Podnikateľ a líder Sme rodina Boris Kollár zaplatil náhradu nemajetkovej ujmy vo výške 50 000 eur policajtovi Jánovi Čurillovi, čím splnil časť právoplatného rozhodnutia súdu. Zostáva mu ešte splniť nepeňažnú povinnosť, konkrétne zverejniť ospravedlnenie, na čo má podľa informácií ešte približne týždeň.

Na úhradu upozornil právnik Peter Kubina na sociálnej sieti, kde ho označil za ukážku finančnej gramotnosti a racionálneho prístupu k plneniu súdnych rozhodnutí. Ide o spor týkajúci sa jeho výroku o „čurillovskej mafii“, ktorý súd vyhodnotil ako neoprávnený zásah do osobnostných práv.

Zaplatením sa vyhol ďalším nákladom

Podľa Kubinu ide o pragmatický krok, ktorý má jasný finančný efekt. „Keďže po právoplatnosti rozsudku zaplatil súdom priznanú istinu, nebude musieť platiť žiadne vysoké úroky z omeškania ani odmenu exekútora a tiež nenavýšil trovy konania,“ uviedol Kubina.

Zároveň dodal, že takýto postup minimalizuje aj reputačné škody. „Inak povedané, postupoval tak, aby finančnú i reputačnú záťaž vyplývajúcu z tohto rozsudku znížil na minimum. Teda racionálne a pragmaticky,“ doplnil.

Porovnanie s prípadom Šutaja Eštoka

Kubina zároveň poukázal na prípad Matúša Šutaja Eštoka, ktorý podľa neho v obdobnom spore zatiaľ nezaplatil. Minister prehral spor s policajtmi kontumačne, teda rozsudkom pre zmeškanie, a dokopy im mal zaplatiť 90 000 eur, čo neurobil.

„V rovnakom type sporu a nároku tento žalovaný dosiaľ nezaplatil, čím sa celková suma, ktorú bude musieť nakoniec zaplatiť, navýšila k dnešnému dňu už o približne 40 000 eur nad pôvodne priznanú sumu istiny 90 000 eur,“ uviedol.

Foto: TASR/Jakub Kotian

Dodal, že významnú časť z tejto sumy tvorí odmena exekútora, zvyšok predstavujú úroky z omeškania a trovy konania. Exekúcia navyše naďalej prebieha a suma sa ďalej zvyšuje.

Kubina celý prípad uzavrel stručným odkazom. „Platiť sa oplatí a neplatiť je drahé“.

Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina…

