Slovák podozrivý z otravy HiPP výživ je vo väzbe: Prehľadali mu byt, aj luxusné auto. Našli niečo hrozné

Nina Malovcová
TASR
Slováka podozrivého z vydierania výrobcu detskej výživy poslal súd do väzby, hrozí mu sprísnenie obvinení.

V prípade pokusu o vydieranie nemeckého výrobcu detskej výživy HiPP súd v Eisenstadte v utorok rozhodol o umiestnení 39-ročného podozrivého Slováka, zadržaného v sobotu v spolkovej krajine Salzbursko, do vyšetrovacej väzby na 14 dní.

TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru APA. Podozrivý všetky obvinenia odmieta. Jeho právny zástupca Manfred Arbacher-Stöger pre médiá uviedol, že jed na potkany, ktorý sa našiel v mieste jeho bydliska, chcel použiť na svojej farme na Slovensku. Polícia sa k tomuto tvrdeniu pre agentúru APA nevyjadrila.

Zadržanie a prevoz do väznice

Slováka zatkli v sobotu ráno a v nedeľu ho previezli do väznice v Eisenstadte, hlavnom meste spolkovej krajiny Burgenland. Tamojšia prokuratúra okamžite požiadala o uvalenie vyšetrovacej väzby, čomu súd vyhovel.

Arbacher-Stöger sa pred rozhodnutím súdu vyjadril skepticky k možnosti väzobného stíhania, keďže je presvedčený, že jeho klient „nemá s vecou nič spoločné“. Slovák bol v minulosti zamestnancom spoločnosti HiPP, pracovný pomer však ukončil dohodou. Nález jedu na potkany pri domovej prehliadke odôvodnil tým, že na Slovensku má malú farmu.

Kontaminované poháre v troch krajinách

V apríli bolo zaistených celkovo päť kontaminovaných pohárov s detskou výživou – dva v ČR, dva na Slovensku a jeden v Rakúsku, a to ešte predtým, ako došlo k ich konzumácii. Výsledky znaleckého posudku o toxicite množstva jedu na potkany nájdeného v pohári detskej výživy zaistenom v Rakúsku stále nie sú známe. Bolo v ňom 15 mikrogramov jedu.

Ilustračná foto: Flickr (Adam Lederer)

Druhý pohár, ktorý sa údajne predal v tej istej filiálke siete SPAR v Eisenstadte a mal byť rovnako kontaminovaný, sa doteraz nenašiel. Od výsledkov znaleckého posudku bude závisieť konečná právna kvalifikácia činu. Muž je zatiaľ vyšetrovaný z úmyselného všeobecného ohrozenia a pokusu o úmyselné ťažké ublíženie na zdraví. Zvažuje sa aj rozšírenie obvinení o pokus o závažné vydieranie.

Nemecké úrady vedú v prípade vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vydieranie firmy HiPP. V rámci neho bol podľa webu denníka Kronen Zeitung analyzovaný aj navigačný systém Range Roveru podozrivého. Úlohu by mohli zohrať tiež údaje z jeho inteligentných hodiniek, ktorými chce dokázať svoju nevinu.

Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť

