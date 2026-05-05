Fico aj s delegáciou môžu zostať bez internetu: Rusko zaviedlo obmedzenia pred oslavami Dňa víťazstva

Foto: TASR - Martin Medňanský

Roland Brožkovič
Putin sa obáva ukrajinského útoku, vypína preto internet.

Rusko v utorok obmedzilo internetové služby pre mnohých používateľov v Moskve. K tomuto obmedzeniu došlo pred plánovanou prehliadkou pri príležitosti Dňa víťazstva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Tento rok Rusko sprísnilo kontrolu internetu, zablokovalo mobilné služby a prinútilo milióny ľudí využívať virtuálne privátne siete (VPN). Podľa oponentov ruského prezidenta Vladimira Putina ide o pokus posilniť domácu kontrolu po viac ako štyroch rokoch vojny na Ukrajine. Kremeľ tvrdí, že obmedzenie zaviedli s cieľom zaistiť bezpečnosť pre zvýšené riziko ukrajinských dronových útokov.

Výpadky internetu

Šesť reportérov agentúry Reuters v Moskve uviedlo, že v utorok im nefungoval mobilný internet v rôznych častiach hlavného mesta. Z mnohých štvrtí Moskvy bolo stále možné telefonovať. Ruskí operátori tvrdia, že problémy s mobilným internetom môžu byť aj v nasledujúcich dňoch. Podobné upozornenie vydala aj štátna banka Sberbank.

Taxislužba najväčšej ruskej internetov j spoločnosti Yandex zase upozornila na možné problémy pri online objednávaní taxíkov. Reuters konštatuje, že k najnovším obmedzeniam internetu v Rusku dochádza len dva dni pred prehliadkou na Červenom námestí 9. mája na pamiatku víťazstva nad nacistickým Nemeckom.

Foto: SITA/AP

Tohtoročná udalosť – piata od začiatku invázie na Ukrajinu – sa uskutoční bez prehliadky ťažkých zbraní, ako sú obrnené vozidlá a rakety. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naznačil, že jednou z motivácií bola bezpečnostná hrozba a úspechy ukrajinských vzdušných útokov hlboko v ruskom vnútrozemí.

Reakcia Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že Rusko si „nemôže dovoliť vojenskú techniku a obáva sa bzučania dronov nad Červeným námestím“. „To hovorí za všetko. Dokazuje to, že teraz nie sú silní,“ konštatoval.

K obmedzeniam internetu zároveň došlo po oznámení plánovaného prímeria, ktoré Kyjev aj Moskva ohlásili v pondelok. Rusi chcú zastaviť boje v dňoch 8. a 9. mája počas osláv Dňa víťazstva. Ukrajinský prezident na to uviedol, že budú dodržiavať vlastné prímerie už od stredajšej polnoci miestneho času (utorok 23.00 h SELČ).

Skontrolujte si schránky: Takmer všetkým príde dôležitý list. Niektorých poteší, iní nebudú mať radosť

