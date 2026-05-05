Majiteľka ho našla v agónii: Útočník mu zlomil kosti a ešte ho postrelil, malého jazvečíka nedokázali zachrániť

Nina Malovcová
Ohavný útok na malého psa otriasol obcou.

Brutálny prípad týrania zvieraťa rieši polícia na západnom Slovensku. V obci Popudinské Močidľany došlo ešte koncom marca k útoku na malého psa, ktorý svojim rozsahom a krutosťou šokoval aj vyšetrovateľov.

Ako informovala Polícia Slovenskej republiky na sociálnej sieti, prípad už rieši vyšetrovateľ environmentálnej kriminality NCODK Prezídia Policajného zboru, ktorý začal trestné stíhanie vo veci úmyselného prečinu týrania zvierat.

Pes utrpel rozsiahle zranenia, museli ho utratiť

„Prípad sa viaže k udalosti zo dňa 24. marca 2026, keď v obci Popudinské Močidľany došlo k útoku na dvojročného psa plemena jazvečík, ktorého mal doposiaľ neznámy páchateľ tupým predmetom ubiť a zároveň strelnou zbraňou ťažko zraniť,“ uviedla polícia.

Zranené zviera našla ešte v ten istý deň jeho majiteľka pred rodinným domom. Pes bol v kritickom stave a utrpel viacero vážnych poranení. „Utrpel závažné zranenia – trieštivú zlomeninu stehennej kosti, strelné poranenie stehna, ako aj rozsiahle poranenia ústnej dutiny a jazyka. Následkom zranení musel byť z dôvodu rozsahu poranení následne utratený,“ doplnila polícia.

Polícia pátra po páchateľovi

Vyšetrovatelia sa prípadom intenzívne zaoberajú a snažia sa objasniť, kto za brutálnym činom stojí. Zároveň sa obracajú aj na verejnosť.

„Polícia zároveň vyzýva svedkov udalosti, ako aj všetky osoby, ktoré disponujú akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k odhaleniu páchateľa, aby ich oznámili na čísle 158 alebo prostredníctvom e-mailovej adresy [email protected],“ uviedla polícia.

Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina…

