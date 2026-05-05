Počasie na Slovensku prekonalo 130-ročný rekord. Situácia je veľmi zlá, zvrátiť sa to len tak nedá

Ilustračná foto: TASR/DPA/TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
TASR
Apríl bol v našej krajine extrémne suchý. Takéto niečo sme tu nemali vyše 130 rokov.

Celé územie Slovenska je v súčasnosti postihnuté mimoriadnym klimatologickým a pôdnym suchom. Vyplýva to z rekordného nízkeho úhrnu zrážok v ostatnom päťmesačnom období, pričom apríl je mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok od roku 1881. Predstavitelia Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) to uviedli na utorkovej tlačovej konferencii.

Klimatológ Pavel Faško poukázal na to, že obdobie od decembra 2025 do apríla 2026 boli zrážky v rekordne nízkej úrovni. „Prakticky celé územie Slovenska je postihnuté touto mimoriadnou situáciou, najväčšie odchýlky zaznamenávame na severozápade i krajnom severovýchode Slovenska, takisto v južnej polovici stredného Slovenska či hornej Nitre,“ upozornil.

Percento úhrnu zrážok sa podľa jeho slov takmer všade dostalo na začiatku mája pod 50 percent v porovnaní s dlhodobým percentom, pričom na niektorých miestach je už len okolo 40 percent. „Ak je úhrn zrážok na 90 percentách dlhodobého priemeru, je to už málo, ak sa zníži na menej ako 60 percent, je to už mimoriadna málo,“ vysvetlil. Zvýraznil negatívny rekord aprílových nízkych úhrnov. „Apríl sa stane mesiacom s rekordne nízkym úhrnom zrážok na území Slovenska od roku 1881,“ potvrdil.

Veľké poškodenie plodín

Klimatologička Lívia Labudová upozornila, že mimoriadny deficit zrážok trvajúci dlhšie obdobie spôsobuje rovnako negatívne parametre nasýtenosti pôdy vlahou. „Extrémne pôdne sucho monitorujeme v súčasnosti na jednej tretine Slovenska,“ oznámila. „Vegetácia začína pociťovať nedostatok pôdnej vlahy už na 60 percentách územia Slovenska,“ dodala. Najhoršia situácia je podľa jej slov na Záhorí, Podunajskej či Východoslovenskej nížine, ale i košickej kotline.

V okresoch uvedených oblastí sa začínajú tiež prejavovať stredné, ťažké i extrémne poškodenia poľnohospodárskych plodín v dôsledku sucha. Klimatologička Gabriela Ivaňáková popísala, že sucho nespôsobuje len problém so samotným rastom plodín, ale aj problémy s klíčením či spomaleným rastom tráv.

Foto: TASR – Michal Svítok

„Lesníci nás zasa informujú o tom, že najmä okraje lesov trpia výrazným suchom. Negatívne na sucho reagujú najmä smrekové porasty, ktoré strácajú sýtu zelenú farbu,“ uviedla. „Pri listnatých stromoch evidujeme výrazne oneskorený a nepravidelný nástup listových púčikov,“ dodala.

Hydrologička Jana Poórová poznamenala, že režim vôd trpí dlhodobým problémom so suchom. Prejavuje sa tak na prietoku povrchových vôd, kde situáciu v apríli zhodnotila ako alarmujúcu, ale aj v stave podzemných vôd. „Hladiny a výdatnosti prameňov klesajú pod 20 percent dlhodobého normálu,“ priblížila.

Meteorológ Cyril Siman avizoval, že situácia by sa mala podľa predpovede v nasledujúcich dňoch mierne zlepšiť, vplyv studeného frontu a zrážky očakáva v druhej polovici pracovného týždňa. „Zrážky najmä na strednom a severnom Slovensku, na Gemeri a krajnom východe očakávame vo štvrtok 7. mája. Zatiaľ to však nevyzerá na veľkoplošné a dlhšie zrážky, ten charakter by mal byť skôr prehánkový, respektíve búrkový,“ objasnil.

Ďalšie zrážky očakáva v utorok na budúci týždeň. Z dlhodobejšieho hľadiska bude podľa jeho slov síce máj na zrážky bohatší ako apríl, celkový úhrn zrážok však i v tomto mesiaci zaznamená negatívne odchýlky v porovnaní s dlhodobým priemerom.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Analytik Potočár o energopomoci: Schválili sa nové pravidlá, niektorí ľudia môžu o peniaze aj prísť
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Finančný poradca Kravár o hypotéke na bývanie: V troch prípadoch môže byť ťarchou. Je reálna aj s príjmom 700 eur
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Krimiseriály už nemajú ďaleko od reality: Expert zo SAV vysvetľuje, ako DNA pomáha polícii odhaľovať páchateľov
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie
Bývalý detektív Vachálek o vražde Remiáša: Ľudia sa už pravdu nedozvedia, pre politikov je to pohodlnejšie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac