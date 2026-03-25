Gynekologička: Tehotná pacientka si myslela, že keď si zafarbí vlasy, bude mať fľakaté bábätko

Odborníčku pobavili otázky neskúsených pacientok.

Opäť sme sa rozprávali s odborníčkou na ženské zdravie, ktorá otvorene hovorí o témach, na ktoré sa mnohé ženy hanbia opýtať a uvádza ich na správnu mieru. Prezradila nám však aj úsmevné momenty zo svojej gynekologickej praxe.

S gynekologičkou MUDr. Michalou Adamec, ktorá je na sociálnych sieťach známa pod prezývkou michala_gynmama, kde hovorí o ženských témach, na ktoré sa možno hanbíte opýtať, sme sa nedávno rozprávali o mýtoch a babských radách v oblasti intímneho zdravia žien.

Prezradila nám napríklad, že najviac ju prekvapil mýtus, že sexuálna poloha rozhoduje o tom, či žena otehotnie a že po styku musí mať povinne zdvihnuté nohy, aby „spermie nespadli von“. „Opakuje sa to celkom často, takže tomu ľudia zjavne veria. V skutočnosti sa spermie pohybujú aktívne samy a dostanú sa do maternice bez ohľadu na to, či žena leží, alebo stojí. Zdvihnuté nohy teda nijako nezvyšujú šancu na pozitívny tehotenský test,“ povedala pre interez gynekologička Michala Adamec.

Alebo že hormonálna antikoncepcia nie je považovaná za „rakovinotvornú“, ani nespôsobuje neplodnosť. Naopak, preukázateľne znižuje riziko rakoviny vaječníkov a maternice. Môže však mierne zvyšovať riziko rakoviny prsníka a krčka maternice počas jej užívania, ale toto riziko sa po vysadení postupne vracia na úroveň bežnej populácie. Preto je pri jej predpisovaní dôležitá individuálna anamnéza ženy.

Po jej vysadení sa zároveň plodnosť vo väčšine prípadov obnoví v priebehu niekoľkých mesiacov. Ak má žena problém otehotnieť, zvyčajne ide o príčiny, ktoré by existovali aj bez antikoncepcie.

Tehotná pacientka sa bála, že bude mať fľakaté bábätko

Tentoraz sme jej položili otázku, či sa počas svojej odbornej praxe stretla s prípadom, keď jej neznalá pacientka položila otázku, ktorá ju pobavila alebo šokovala.

Gynekologička Adamec prezradila, že raz jej volala jedna tehotná pacientka s tým, že sa popálila pri varení a bojí sa, že aj jej bábätko je preto popálené. „Samozrejme, je to nepríjemná situácia, ale takéto „bežné“ nechcené popálenie pri varení alebo žehlení nie je rizikové,“ uviedla.

Počas svojej odbornej praxe sa však stretla aj s ďalšou vystrašenou tehotnou pacientkou, ktorá si myslela, že ak si zafarbí vlasy, bude mať fľakaté bábätko. „To ma úprimne trochu pobavilo. Aj keď jej som to, samozrejme, profesionálne vysvetlila,“ dodala gynekologička Adamec.

