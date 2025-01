Google Mapy čiastočne vyhoveli požiadavke Trumpa: Mexický záliv sa bude v USA nazývať Americký

Firma Google zmení vo svojej službe Mapy Google (Google Maps) názov Mexický záliv na Americký záliv, keď bude oficiálne aktualizovaný v Systéme geografických názvov USA. Uviedla to v pondelok v príspevku na sieti X, informovala agentúra Reuters.

Zmena bude viditeľná pre používateľov v USA, vo verzii Máp Google pre Mexiko zostane zachovaný názov Mexický záliv. Mimo týchto dvoch krajín sa používateľom v Mapách Google zobrazia oba názvy. Americké ministerstvo vnútra v piatok oznámilo, že oficiálne zmenilo názov Mexického zálivu na Americký záliv, ako aj názov najvyššej hory Severnej Ameriky nachádzajúcej sa na Aljaške z Denali na Mount McKinley.

Nejde o prvý prípad

Aj u Denali sa Google zachová ako v prípade Mexického zálivu. Uvedené zmeny nariadil Trump prostredníctvom série výkonných nariadení, ktoré podpísal 20. januára niekoľko hodín po nástupe do úradu. Spoločnosť Google aplikovala rovnaké pravidlá aj v iných sporných prípadoch. Napríklad more obmývajúce pobrežie Japonska a Južnej Kórey sa mimo týchto krajín zobrazuje na mapách ako „Japonské more (Východné more)“.