Už o niekoľko hodín sa na Slovensko dovalí mohutná víchrica: Pozor si dávajte v týchto okresoch

Vo viacerých okresoch platia výstrahy pred vetrom v nižších polohách i pred vetrom na horách. V utorok (28. 1.) poobede miestami vo vyšších polohách platí aj druhý stupeň výstrah. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách platia vo väčšine Žilinského kraja, tiež v okresoch Poprad, Brezno a Banská Bystrica. S vetrom tu treba počítať aj počas celého utorka. V okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Brezno meteorológovia vydali v utorok od 12.00 do 20.00 h druhostupňovú výstrahu. Vietor tu môže dosiahnuť priemernú rýchlosť 90 až 105 kilometrov za hodinu, čo predstavuje silnú až mohutnú víchricu.

Výstrahy prvého stupňa pred vetrom sú vydané aj v nižších polohách. Naďalej platia v okrese Poprad a Tvrdošín, a to až do utorka 18.00 h. Od 8.00 do 20.00 h treba so silnejším vetrom počítať aj vo väčšine Nitrianskeho a Trnavského kraja, rovnako v okrese Malacky, Myjava a Nové Mesto nad Váhom.