Gigant v problémoch: Európska komisia spustila konanie voči Shein, môže prísť o miliardy

Európska únia (EÚ) otvorila v utorok vyšetrovanie internetového predajcu Shein pre predaj sexuálnych bábik pripomínajúcich deti a takzvaný návykový dizajn platformy. Ide o prvé vyšetrovanie spoločnosti podľa európskeho zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý má obmedziť šírenie nelegálneho obsahu a tovaru na internete.
Spoločnosť čelí zvýšenej kontrole od novembra, keď francúzske úrady odsúdili ponuku sexuálnych bábik s detskými črtami. Európska komisia uviedla, že preveruje predaj nelegálnych produktov vrátane materiálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, ako aj nedostatok transparentnosti v odporúčacích algoritmoch platformy.
Shein oznámil spoluprácu
Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012 a dnes sídli v Singapure, uviedol, že bude s Európskou komisiou spolupracovať. „Zdieľame cieľ komisie zaručiť bezpečné a dôveryhodné online prostredie a budeme sa konštruktívne zapájať do tohto procesu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Po kritike vo Francúzsku firma oznámila, že sporné produkty okamžite odstránila a globálne zakázala predaj sexuálnych bábik bez ohľadu na ich vzhľad. Shein patrí medzi viac než 20 veľmi veľkých online platforiem, ktoré musia dodržiavať pravidlá DSA. V prípade porušenia im hrozia pokuty až do výšky šiestich percent ich celosvetového obratu alebo dokonca zákaz pôsobenia pri závažných a opakovaných porušeniach.
