Gigant v problémoch: Európska komisia spustila konanie voči Shein, môže prísť o miliardy

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
SITA
Sexuálne bábiky a návykový dizajn, Európska komisia otvorila kauzu Shein.

Európska únia (EÚ) otvorila v utorok vyšetrovanie internetového predajcu Shein pre predaj sexuálnych bábik pripomínajúcich deti a takzvaný návykový dizajn platformy. Ide o prvé vyšetrovanie spoločnosti podľa európskeho zákona o digitálnych službách (DSA), ktorý má obmedziť šírenie nelegálneho obsahu a tovaru na internete.

Spoločnosť čelí zvýšenej kontrole od novembra, keď francúzske úrady odsúdili ponuku sexuálnych bábik s detskými črtami. Európska komisia uviedla, že preveruje predaj nelegálnych produktov vrátane materiálov súvisiacich so sexuálnym zneužívaním detí, ako aj nedostatok transparentnosti v odporúčacích algoritmoch platformy.

Shein oznámil spoluprácu

Shein, ktorý bol založený v Číne v roku 2012 a dnes sídli v Singapure, uviedol, že bude s Európskou komisiou spolupracovať. „Zdieľame cieľ komisie zaručiť bezpečné a dôveryhodné online prostredie a budeme sa konštruktívne zapájať do tohto procesu,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Foto: TASR/DPA

Po kritike vo Francúzsku firma oznámila, že sporné produkty okamžite odstránila a globálne zakázala predaj sexuálnych bábik bez ohľadu na ich vzhľad. Shein patrí medzi viac než 20 veľmi veľkých online platforiem, ktoré musia dodržiavať pravidlá DSA. V prípade porušenia im hrozia pokuty až do výšky šiestich percent ich celosvetového obratu alebo dokonca zákaz pôsobenia pri závažných a opakovaných porušeniach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Ľudia už dostávajú nižšie výplaty. Energopomoc príde, no viac vám z účtu odíde, hovorí analytik Koršňák
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac