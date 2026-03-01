Francúzsko presúva lietadlovú loď do Stredozemného mora: Eskalácia podľa Macrona musí skončiť

Foto: U.S. Marine Corps photo by Maj. Joshua Smith, Public domain, via Wikimedia Commons

Petra Sušaninová
TASR
Útok na Irán
Dôvod nie je bezprostredne známy.

Francúzsko presúva svoju lietadlovú loď Charles de Gaulle z Baltského mora do východnej časti Stredozemného mora, informovala v nedeľu stanica BFMTV s odvolaním sa na nemenované zdroje.

Skupina lodí francúzskeho námorníctva na čele s lietadlovou loďou pomenovanou po niekdajšom povojnovému lídrovi Charlovi de Gaullovi sa v Baltskom mori zúčastňovala na cvičení. Manévre ale podľa BFMTV predčasne ukončila a v týchto chvíľach sa vracia do východnej oblasti Stredozemného mora.

Dôvod prerušenia nasadenia nie je bezprostredne známy, televízna stanica ale o presune informovala v čase pokračujúcich bojov na Blízkom východe. Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovanú vojenskú operáciu proti Iránu. Teherán reagoval odvetnými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu.

Foto: SITA/AP

Eskalácia musí skončiť

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v sobotu zdôraznil, že eskalácia medzi USA, Izraelom a Iránom sa musí skončiť. Paríž je však podľa neho pripravený nasadiť potrebné zdroje na ochranu svojich najbližších partnerov, ak o to požiadajú.

Francúzske jednotky sú na Blízkom východe prítomné na niekoľkých základniach, predovšetkým v Katare, Spojených arabských emirátoch a Jordánsku, ktoré sa spolu so základňami v Kuvajte a Bahrajne stali terčom iránskych odvetných úderov.

