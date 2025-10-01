Forbes zverejnil rebríček najbohatších Slovákov: Títo ľudia majú miliardové a stámiliónové majetky, opäť im stúpli

Bohatí na Slovensku bohatnú ešte viac. Forbes zverejnil rebríček Najbohatších Slovákov 2025 a výsledky hovoria samy za seba. Tento rok sa do zoznamu dostalo až šesťdesiat mien, čo je absolútny rekord. Nejde pritom len o starých známych miliardárov, ale aj o pätnásť nováčikov, ktorí si svoj majetok vybudovali postupne, často mimo pozornosti médií.
Podľa Forbes Slovensko dosahuje spoločná hodnota ich majetku približne 24 miliárd eur. Zaujímavé je, že až 40 percent tejto sumy patrí prvej päťke, čo znamená, že na vrchole sa koncentruje obrovská sila aj vplyv.
Kto je na vrchole
Na prvej priečke zostáva Tomáš Chrenek, ktorého majetok sa odhaduje na 2,25 miliardy eur. Rodák z Nitry vybudoval zdravotnícku skupinu Agel, ktorá dnes prevádzkuje viac ako tridsaťpäť nemocníc a sieť polikliník v Česku aj na Slovensku. K tomu treba prirátať lekárne, laboratóriá, vlastnú výrobu liekov a dokonca aj zdravotnícke školy.
Na druhom mieste je rodina Jozefa a Patrika Tkáčovcov. Ich bohatstvo sa odhaduje na 2,1 miliardy eur a ťaží najmä z finančnej skupiny J and T, ktorá mala rekordný rok.
Tretí je Jaroslav Haščák s rodinou z Penta Investments, ktorého majetok narástol na dve miliardy eur. Nasleduje developer Ivan Chrenko so sumou 1,68 miliardy eur, ktorého vplyv oslabil pokles trhu s kancelárskymi budovami, a spoluzakladateľ J and T Ivan Jakabovič s majetkom 1,59 miliardy eur.
Peniaze rastú aj v čase neistoty
Slovenská elita zbohatla aj napriek rokom plných nepokojov a kríz. Podľa šéfredaktorky Forbes Slovensko Lucie Okšovej je dôvodom najmä diverzifikácia majetku. „V prvej desiatke sme zaznamenali rast u každého jednotlivca. Stalo sa tak napriek geopolitickej nestabilite, clám amerického prezidenta Donalda Trumpa či spomaleniu domácej spotreby,“ vysvetľuje.
Najväčší skok v majetku zaznamenal podnikateľ Ján Sabol, ktorý je spojený s firmami St. Nicolaus a Envien. Jeho majetok vyskočil na 450 miliónov eur, čo je o 290 miliónov viac než vlani.
Nováčikovia, ktorí sa derú hore
Najväčšiu pozornosť pútajú nové mená. Tento rok sa medzi slovenskú elitu dostalo až pätnásť nováčikov. Spolu vlastnia majetok za 1,74 miliardy eur. Najbohatším z nich je šéf Slovnaftu Oszkár Világi s 360 miliónmi eur.
Silne rezonuje aj vstup zakladateľa GymBeam Dalibora Cicmana, ktorý so 150 miliónmi eur dokázal preraziť medzi najbohatších a stal sa prvým bývalým členom rebríčka Forbes 30 pod 30, ktorému sa to podarilo.
Nováčikmi sú aj investor Milan Dubec, ktorý stojí za portálmi Azet a Pokec, „mliečny kráľ“ Mikuláš Bobák, majiteľ Agro Tami, a dvojica podnikateľov Róbert Mego a Andrej Šmuro zo značky Pierre Baguette. Medzi elitou debutuje aj šéf Tatry Mountain Resorts Igor Rattaj či traja partneri Jána Sabola – Robert Spišák, Ján Ondruš a Mikuláš Trstenský.
Top desať Slovákov podľa Forbesu
- Tomáš Chrenek 2,25 miliardy eur
- Jozef a Patrik Tkáčovci 2,1 miliardy eur
- Jaroslav Haščák s rodinou 2 miliardy eur
- Ivan Chrenko 1,68 miliardy eur
- Ivan Jakabovič 1,59 miliardy eur
- Miroslav Trnka 880 miliónov eur
- Ján a Elena Hrubí 850 miliónov eur
- Peter Paško 850 miliónov eur
- Martin Kúšik 700 miliónov eur
- Milan Fiľo 680 miliónov eur
Forbes pripomína, že väčšina týchto majetkov neleží na účtoch, ale je uložená v podieloch vo firmách. Ich hodnota sa preto môže meniť podľa úspechu či neúspechu konkrétneho podnikania.
