Finančná správa núka ľuďom daňový „drive-in“: Pozrite si, ako viete podať priznanie z auta

Finančná správa (FS) tento rok rozširuje službu mobilnej kancelárie, ktorá umožňuje odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Od pondelka (30. 3.) bude dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale prvýkrát aj v Košiciach.
Cieľom je uľahčiť podávanie daňových priznaní v období najväčšej vyťaženosti daňových úradov a skrátiť čas, ktorý daňovníci strávia vybavovaním, informoval hovorca FS Daniel Kováč.
Komu je služba určená?
„Služba je určená pre daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Mobilná kancelária im poskytne rýchlu, pohodlnú a bezbariérovú možnosť odovzdať daňové priznanie. Daňovníci odovzdajú priznanie priamo z auta, nemusia vstupovať do budovy úradu. Lokality sú ľahko dostupné pre motoristov a umožnia plynulý priebeh vybavovania,“ priblížil.
V pondelok 30. marca budú mobilné kancelárie fungovať od 8:00 do 17:00 a v utorok 31. marca od 8:00 do 18:00. Dostupné budú na adresách: Bratislava – Petržalka, Ševčenkova 32 a Košice – Košická futbalová aréna, Pri prachárni 13.
Hovorca upozornil, že služba je určená iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov a daňové priznanie je potrebné mať vopred vyplnené. Pracovníci FS budú preberať priznania a poskytovať základné informácie, na mieste však nebude možné poskytovať rozšírené konzultácie.
