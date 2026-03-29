Finančná správa núka ľuďom daňový „drive-in“: Pozrite si, ako viete podať priznanie z auta

dane

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
TASR
Hovorca upozornil, že služba je určená iba pre fyzické osoby - nepodnikateľov a daňové priznanie je potrebné mať vopred vyplnené.

Finančná správa (FS) tento rok rozširuje službu mobilnej kancelárie, ktorá umožňuje odovzdať daňové priznanie priamo z auta. Od pondelka (30. 3.) bude dostupná nielen v bratislavskej Petržalke, ale prvýkrát aj v Košiciach.

Cieľom je uľahčiť podávanie daňových priznaní v období najväčšej vyťaženosti daňových úradov a skrátiť čas, ktorý daňovníci strávia vybavovaním, informoval hovorca FS Daniel Kováč.

Komu je služba určená?

„Služba je určená pre daňovníkov, ktorí nemajú povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky. Mobilná kancelária im poskytne rýchlu, pohodlnú a bezbariérovú možnosť odovzdať daňové priznanie. Daňovníci odovzdajú priznanie priamo z auta, nemusia vstupovať do budovy úradu. Lokality sú ľahko dostupné pre motoristov a umožnia plynulý priebeh vybavovania,“ priblížil.

Ilustračná foto: TASR – Michal Svítok / Unsplash

V pondelok 30. marca budú mobilné kancelárie fungovať od 8:00 do 17:00 a v utorok 31. marca od 8:00 do 18:00. Dostupné budú na adresách: Bratislava – Petržalka, Ševčenkova 32 a Košice – Košická futbalová aréna, Pri prachárni 13.

Hovorca upozornil, že služba je určená iba pre fyzické osoby – nepodnikateľov a daňové priznanie je potrebné mať vopred vyplnené. Pracovníci FS budú preberať priznania a poskytovať základné informácie, na mieste však nebude možné poskytovať rozšírené konzultácie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bolo počuť ranu, vyrazilo okná aj dvere: V rodinnom dome na severe Slovenska vybuchol plyn

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac