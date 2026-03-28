Bolo počuť ranu, vyrazilo okná aj dvere: V rodinnom dome na severe Slovenska vybuchol plyn

Výbuch plynu s následným požiarom v rodinnom dome v obci Zábiedovo v okrese Tvrdošín si v sobotu popoludní vyžiadal zranenie jednej osoby, ktorá utrpela popáleniny. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z hasičskej stanice v Tvrdošíne a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Zábiedovo. Informovalo o tom na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
„Hasiči prieskumom zistili, že v dome už nehorí a že priestor sa odvetral prirodzene v dôsledku poškodenia sklenených výplní okien a dverí. Rodinný dom odpojili od energií, zabezpečili ho proti ďalšiemu zrúteniu konštrukcií a proti vstupu nepovolaných osôb,“ uviedol HaZZ.
Pri výbuchu utrpela jedna osoba popáleniny, ktorú odovzdali do opatery rýchlej zdravotnej pomoci. „Príčina vzniku požiaru, ako aj výška škody, je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
