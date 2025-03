Finalista Let’s Dance Juraj Loj venoval tohtoročným súťažiacim silný odkaz: Cenná rada, bez ktorej sa nezaobídu

Veľkolepá tanečná šou Let’s Dance pripútala mnohých televíznych divákov ku kreslám, aby si vychutnali napínavú súťaž, bohatú na miestami až neskutočné výkony tanečných párov. Medzi nich minulý rok patril aj známy herec, ktorý sa so svojou tanečnou partnerkou Natáliou Harváthovou dostal až do finále. Keďže to má za sebou, môže rozdávať skúsenosti tohtoročným párom, ktorí tak budú celý ten boom okolo tréningov a vystupovania na tanečnom parkete zvládať ľavou zadnou.

Hoci si dnes obľúbený umelec Juraj Loj zatancuje maximálne doma, rád spomína na časy, keď súťažil o titul kráľa tanečného parketu. Pochvaľoval si zároveň jednu vec, vďaka ktorej to bolo celé veľmi príjemné, ako priznal v rozhovore pre Koktejl.

„Ja na to spomínam veľmi rád a veľmi často, pretože som spoznal neskutočne nádherných ľudí, otvorených, úprimných. Celé to vlastne bolo pod takým rúškom priateľstva. To, čo som vždy hovoril, že tu si nikto nepodrážal nohy, nikto na nikoho nežiarlil, my sme si neskutočným spôsobom pomáhali,“ vyšiel s pravdou von herec o svojich kolegoch.

Čo odkazuje súťažiacim?

S priateľskou atmosférou bez veľkej rivality si človek užije súťaž oveľa viac, cíti sa dobre a lepšie zvláda, ak mu náhodou ujde víťazstvo. Pravdepodobne sa to isté týka aj Juraja Loja, pre ktorého bola tanečná šou pekným obdobím. Podľa neho by to mali zažiť aj súčasní súťažiaci, ktorým dal cennú radu.

„To by som doprial aj tejto partii, aby si pomáhali, aby spolu trávili čo najviac času, to tak upevňuje tie priateľstvá, kamarátstva, lebo sú všetci na jednej lodi,“ poradil herec. Ako ďalej doplnil, nezáleží na tanečných skúsenostiach. Prevažuje a rozhoduje skôr niečo iné. „Každý má v podstate na štarte rovnakú pozíciu, či už niekto tancoval viac, menej, v zásade je to jedno, lebo veľakrát je to aj o tých sympatiách u diváka, takže v tomto sú si narovnako,“ dodal umelec.

Tohtoročným súťažiacim by to mohlo naozaj pomôcť a zároveň ich zbaviť nervozity. Aj keď bojujú o titul víťaza šou, ktorého diváci už skloňujú v súvislosti s jedným párom, je to celé skôr o samotnej ceste, spoznávaní nových ľudí a tanečnom umení, ktoré sa predovšetkým tí neskusení naučia.