Vzácny pohľad, aký sa len tak nevidí. Adela Vinczeová ukázala svojho Maxíka, tento záber mnohých chytí za srdce

Rýchlo plynúci čas možno najlepšie spoznať na deťoch. Zatiaľ čo ešte včera si pýtali cumlík, bez ktorého nevedeli zaspať, dnes už pobehujú po byte a objavujú okolitý svet. Vedela by o tom rozprávať jedna z najobľúbenejších slovenských moderátoriek, ktorej adoptívny synček rastie ako z vody. Hoci zvykne len veľmi zriedka zverejňovať na sociálnej sieti jeho zábery, tentokrát spravila výnimku a pochválila sa fanúšikom s rozkošnou fotografiou.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Vidieť Maxíka na nejakom zábere, ktorý by navyše Adela Vinczeová dala na Instagram, je veľká vzácnosť. Ani zďaleka to nerobí často, a keď sa už rozhodne ukázať ho svetu, nikdy mu nie je vidieť tvár. Moderátorka si očividne chráni svoje súkromie a nechce svojho adoptívneho syna vystaviť zvedavým očiam. Fanúšikom to však zvykne vykompenzovať zaujímavými príhodami, v ktorých zohráva hlavú úlohu Maxík.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Trochu inak s Adelou (@trochu_inak_s_adelou)

Nejedného človeka pobaví to, čo opäť vyparatil jej dvojročný synček. Napríklad nedávno mnohých dostala humornou historkou, o ktorú sa opäť postaral Maxík. V šou Adely a Sajfu totiž priznala hosťovi a hercovi Danielovi Fischerovi, že jej syn je chodiacou „nahrávkou“ svojich rodičov. Zvykne totiž opakovať po svojej mame určité frázy ako: „Kľudne“ môžeš. Vieš čooo, „kľudne“, vieš čooo…“ Takto totiž Adela zvyčajne odpovedá.

Zverejnila záber s Maxíkom

Na Maxíkovi sa už neraz zabavili jeho rodičia vrátane Viktora Vinczeho. Obaja si ho nevedia vynachváliť a zakaždým ich dostane nejakou vtipnou hláškou. Je škoda, že ho nemôžu počuť aj fanúšikovia na sociálnej sieti, ktorí sa musia uspokojiť s niektorými spoločnými fotografiami. Ak Adela nejakú zverejní, zvyčajne spolu trávia čas kdesi vonku. Tentokrát ukázala záber, ktorý zachytáva ju a Maxíka pravdepodobne vo výťahu.

Už na prvý pohľad je vidieť, ako sa mama so synom krásne zladili, o čom napovedá aj moderátorkin popisok. „Tričkový partnerlook.“ Čo však mnohým udrie do oči sú Maxíkove vlasy, ktoré sú husté a kučeravé. Pripomína tak malého anjelika, no na druhej strane je vidieť, ako už veľmi vyrástol.