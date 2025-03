Diváci Let’s Dance už majú jasno v tom, koho chcú vo finále. Zhodli sa na jednom, tento pár je pre nich víťazom

Ďalšie odvysielané kolo šou Let’s Dance sa nieslo v znamení dychberúcich výkonov tanečných párov, ale aj sklamania. Hoci súťaž opustil Vilém a Simona, čo nebolo až také veľké prekvapenie vzhľadom na komentáre divákov na sociálnej sieti adresované dvojici, mnohí už tipujú, kto by si mohol odniesť titul kráľa a kráľovnej tanečného parketu. Minimálne diváci už majú svojho favorita, ktorý by podľa nich mal byť jednoznačne vo finále.

Hoci bola odvysielaná len tretia časť 10. série tanečnej súťaže Let’s Dance, diváci si nedávajú servítku pred ústa, kto by mal vypadnúť a naopak, kto si zaslúži zostať. Drsné slová venovali minulý týždeň Vilémovi Šírovi a Simone Leskovskej. Tento pár bol podľa nich veľmi slabý. Veľký podiel však na tom mala moderátorka, ktorá vraj svojho partnera a tanečníka potopila. Mnohí ho ľutovali, že dostal takú partnerku, pričom iní napísali odvážne slová, že sa nedostanú v súťaži ďaleko. Mali pravdu, Vilém a Simona vypadli v poslednom kole, čo pre mnohých nebolo žiadnym veľkým prekvapením.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Aj keď zatiaľ nie je jasné, ktorý ďalší tanečný pár by mal podľa divákov odísť, zdá sa, že sú presvedčení o tom, kto je ich favoritom. Spomedzi ostatných tento vyniká tanečným umením, ktoré si viacerí nevedia vynachváliť. Podľa reakcií na ich posledný tanec ostali diváci v nemom úžase. Vyzerá to tak, že už majú svojho víťaza, ktorý by si zaslúžil dostať sa v šou čo najďalej.

„Akčné a dramatické tango ako vystrihnuté z filmu Pán a pani Smithovci zatancovali Kiko s Dominikou. Ako ich vystúpenie hodnotíte vy?“ napísala TV Markíza na Instagrame k sérii fotografií s párom a vyzvala divákov, aby napísali svoj názor. Reakcie na Dominiku Roškovú a Kristiána Barana sú plné pozitívnej odozvy a pochvalných komentárov. Niektorí im venovali dokonca také silné slová, ktorými ich častujú za jasného víťaza celej šou.

Reakcie divákov sú jednoznačné

K ich tanečnému výkonu sa vyjadrila tiež speváčka Mária Čírová. „Moji víťazi. Neskutočná energia,“ neskrývala slová chvály známa umelkyňa. „Aj moji víťazi, úžasní sú,“ súhlasila s ňou jedna diváčka. „Cez reklamu som si to ešte raz pozrela z archívu… Fakt skvelé,“ zhodla sa na tom ďalšia. Podľa viacerých sú to absolútni favoriti Let’s Dance. „Pre mňa absolútny víťaz. Zuzka Porubjaková je taktiež úžasná, ale za mňa je Kiko number 1. Na to, že nemal predtým žiadne tanečné skúsenosti, predvádza noblesné výkony,“ okomentovala iná diváčka.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Let’s Dance (@letsdance.markiza)

Pozitívne komentáre zaplavili sociálnu sieť. „Toto bol jeden masaker. Ide z nich taká energia, že dovidenia. Veľmi prekvapili, nečakala som, že práve oni sa mi budú tak veľmi páčiť,“ napísala nadšene jedna žena. „Ach, parádna čerešnička na záver. Luxusné, fantastické. Neskutočne ma bavíte, Kiko a Dominika. Teda pre mňa najlepšie číslo dnes. Mám troch adeptov na víťazov a vy ste jedným z nich,“ znel ďalší komentár. „Kiko a Dominika pre mňa finalisti,“ má v tom jasno iná diváčka.

Výborná dvojica