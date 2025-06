Filmový svet v šoku: Vo veku 96 rokov zomrel slávny herec. Filmy a seriály, v ktorých hral, poznajú všetci

Zahral si v Spider-Manovi, Batmanovi, Priateľoch či Frasierovi, no jeho meno mimo filmového sveta poznal málokto. Jack Betts, herec s tvárou, ktorú ste určite už niekde videli, zomrel vo veku 96 rokov. Na konte mal stovky televíznych a filmových úloh a hoci nepatril medzi hollywoodsku elitu, jeho herecký záber a kariéra boli výnimočné.

O jeho smrti informoval The Hollywood Reporter s odvolaním sa na Bettsovho synovca. Zomrel vo štvrtok v spánku vo svojom dome v kalifornskom Los Osos.

Hral vo všetkom od Perryho Masona po Spider-Mana

Jack Betts sa objavil v desiatkach legendárnych titulov, často ako vedľajšia, no výrazná postava. Vo filme Spider-Man z roku 2002 ho diváci mohli vidieť ako člena predstavenstva Oscorpu, ktorý oznamuje Normanovi Osbornovi (Willem Dafoe), že je prepustený. Jeho postava sa krátko nato stane obeťou útoku Green Goblina.

Objavil sa aj vo filmoch Batman Forever (1995), Batman & Robin (1997), 8MM (1999), Office Space (1999), Falling Down (1993) či The Assassination of Trotsky (1972). Na televíznej obrazovke sa mihol v seriáloch, ktoré formovali celé generácie divákov – od Perry Masona cez Kojaka, Remingtona Steela, Mentalistu, My Name Is Earl, Monka, až po Everybody Loves Raymond a Priateľov.

Klamal o tom, že vie jazdiť na koni

V 60. rokoch sa v Taliansku pod menom Hunt Powers objavil približne v pätnástich westernoch. Do svojej prvej westernovej roly sa dostal tak, že režisérovi Franchovi Giraldimu bez hanby tvrdil, že vie jazdiť na koni a práve vyhral streleckú súťaž. Pravda bola taká, že nikdy nedržal v ruke pištoľ.

Tieto schopnosti si narýchlo osvojil na ranči Johna Waynea a o niekoľko týždňov už stál pred kamerou v snímke Sugar Colt (1966). S Clintom Eastwoodom sa vraj v tom čase stretával v tom istom hoteli, keďže obaja nakrúcali vo svojich „horách“ westerny. Rozdiel bol len v tom, že Eastwoodove filmy videl celý svet, zatiaľ čo tie Bettsove sa nikdy nedostali do kín v Amerike ani Kanade.

Dracula len raz, no nezabudol na to do konca života

Na Broadwayi účinkoval desaťročia. Po boku Raúla Juliu sa v 70. rokoch objavil v hre Dracula. Betts pôvodne stvárňoval doktora Sewarda, no v jednu jedinú noc zaskočil aj za titulného grófa. Túto jedinú noc označil za jeden z najväčších zážitkov svojej kariéry. V roku 1998 sa tematicky vrátil k hororovému žánru, keď si vo filme Gods and Monsters zahral legendárneho Borisa Karloffa, známeho ako prvý filmový Frankenstein.

Od vedľajších úloh v telenovelách až po kultové filmy

Betts bol aj známou tvárou amerických telenoviel. V seriáli One Life to Live hral doktora Ivana Kiplinga, objavil sa však aj v ďalších ako General Hospital, Guiding Light, The Doctors či All My Children. Na Broadwayi debutoval ešte v 50. rokoch a v priebehu svojej kariéry sa stal členom prestížneho hereckého štúdia The Actors Studio, kde študoval pod vedením Leeho Strasberga a Eliu Kazana.

Dožil sa takmer sto rokov a do posledných dní tvoril

Jack Betts zomrel ako 96-ročný. Okrem synovca Deana Sullivana po ňom zostali dve netere a sestra Joan, ktorá by mala v novembri osláviť sté narodeniny. Hoci nebol tvárou, ktorú by ste poznali po mene, jeho filmový rukopis ostane navždy súčasťou kultových filmov aj seriálov, ktoré dnes patria do zlatej televíznej a filmovej éry.