Obrovská tragédia na slovenských pretekoch: Počas závodu zomrel český jazdec, došlo k hromadnému incidentu

Polícia vyšetruje okolnosti smrteľnej nehody, ktorá sa stala v utorok na pretekárskom okruhu v obci Orechová Potôň (okres Dunajská Streda). Počas podujatia utrpel motocyklista z Českej republiky zranenia, ktorým na mieste podľahol. Trnavská krajská polícia a leteckí záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.
„Počas závodu motoriek došlo z doposiaľ nezistených príčin k pádu jedného z pretekárov. Vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou,“ priblížila polícia. Príčiny a okolnosti tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania.
Štyria zranení
Na mieste zasahoval aj záchranársky vrtuľník z Bratislavy. Zranení boli štyria pretekári. „Najvážnejšie zranenia utrpel 29-ročný pretekár z Českej republiky, u ktorého došlo k poruche vedomia a vážnym poraneniam viacerých častí tela,“ spresnila letecká záchranná služba Air – Transport Europe (ATE).
Na mieste bola okamžite zahájená resuscitácia, do ktorej sa zapojil aj lekár leteckých záchranárov. „Napriek maximálnej snahe všetkých zasahujúcich sa, žiaľ, nepodarilo obnoviť základné životné funkcie a mladý muž svojim zraneniam podľahol,“ priblížili leteckí záchranári.
