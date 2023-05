Zavádzajú a sú nepravdivé: Obľúbené vojnové filmy, ktoré skresľujú realitu a nemali by ste im všetko veriť

V kinematografii nájdeme viacero vojnových filmov, z ktorých sa stali trháky. Diváci ich milujú, pretože okrem dramatických momentov a napätia prinášajú aj emócie a srdcervúce ľudské osudy. Kým niektoré majú k realite bližšie, iné sa s ňou pohrávajú a skresľujú ju. Vybrali sme filmy, ktoré sú skvelé, no za to historicky v mnohých veciach nepresné.

Dunkirk (2017)

ČSFD: 80 %

IMDb: 7,8/10

Keď Christopher Nolan uviedol svoj vojnový film, diváci zostali nadšení. Priniesol im nádhernú filmárčinu plnú napätia, ktoré vás nepustí až dokonca. Snímka je zasadená do obdobia 2. svetovej vojny a opiera sa o bitku o Dunkirk, ktorá pripravila o životy 40-tisíc vojakov. Problém ale prichádza pri porovnaní s historickými faktami.

Web History Extra vysvetľuje, že kým diváci boli ohúrení, niektorí milovníci histórie s nimi tieto pocity nezdieľali. Problémové boli scény, ktoré sa snažili pôsobiť verne, no v realite by nefungovali. Ako napríklad riadenie evakuácie jedným človekom stojacim na móle, vojnové lode, ktoré sa úplne nepodobali na tie skutočné z tohto obdobia alebo mesto, ktoré bolo pusté, no nie zničené vojnou, ako to po správnosti bolo. Je toho viac, no nejde o chyby ako také. Looper uvádza, že režisér si bol vedomý zmien, ktoré urobil v prospech filmu a na úkor jeho historickej vernosti.

Statočné srdce / Braveheart (1995)

ČSFD: 88 %

IMDb: 8,4/10

Mel Gibson sa objavil v hlavnej úlohe a okrem toho tento film aj režíroval. Jeho témou je jedna z bitiek prvej vojny za škótsku nezávislosť. Ak ste verili, že to, čo sa deje na obrazovkách, sa tak stalo aj v realite, asi vás sklameme. Portál Slash Film upozornil na nezrovnalosti a dokonca Statočné srdce opísal ako jeden z „historicky najnepresnejších filmov vôbec“. Prečo?

Jednou zo zložiek, ktorá dotvárala celý jeho dojem, boli kostýmy, pomaľované tváre a telá bojovníkov, vrátane hlavného hrdinu. Spoločne s kiltmi išlo iba o výmysel tvorcov a v skutočnosti takto bojovníci nevyzerali. Rovnako to bolo aj so srdcervúcim koncom, ktorý sa tak v realite neodohral. Ústrednú postavu totiž vlastní muži, ako je to tu ukázané, nezradili. Ku snímke sa vyjadrili viacerí historici, ktorí upozornili na jej problematické miesta.