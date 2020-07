Žena dostala pri jeho sledovaní infarkt a zomrela. Herci po natáčaní Umučenia Krista prešli na katolícku vieru

Iba málokto možno vie, že za vznikom filmu, ktorý patrí medzi najkontroverznejšie v celej kinematografii, je aj herec Mel Gibson. Snímka Umučenie Krista zachytáva pre veriacich dôležité obdobie a množstvo jej scén šokovalo svojou autenticitou divákov.

Mel Gibson si popri svojej bohatej hereckej kariére niekoľkokrát zasadol aj do režisérskeho kresla, čoho výsledkom boli vždy unikátne filmy. Po snímkach Muž bez tváre (The Man Without a Face) a Statočné srdce (Braveheart) prišiel v roku 2004 s filmom Umučenie Krista (The Passion of the Christ), ktorý sleduje posledné hodiny života Ježiša Krista.

Ježišova modlitba po Poslednej večeri v Getsemanskej záhrade, zrada Judáša Iškariotského, Ježiš pred Pilátom, prepustenie Barabáša ľudom a obvinenie Ježiša. Bičovanie, týranie, cesta Ježiša na vrch Golgoty s krížom. Toto všetko nájdeme zobrazené v Gibsonovom filme.

Gibson pracoval okrem réžii sám aj na scenári, v ktorom detailne zachytil všetky udalosti tak, ako ich opisuje Sväté písmo. Film zožal po premiére obrovský úspech a zarobil neuveriteľných 612 miliónov dolárov.

Oproti rozpočtu 30-miliónov je to naozaj pekná čiastka. Tento úspech je o to väčší, že ide o cudzojazyčný film, ktorý je nakrútený v latinčine a aramejčine. V troch sekvenciách zaznie aj hebrejčina.

Na jednej strane obrovský úspech, na druhej neprípustnosť a zákazy

Vďaka tomu sa stal Gibson najlepšie ohodnoteným režisérom všetkých čias. Jeho podiel zo svetových tržieb sa totiž vyšplhal až na úctyhodných 210 miliónov. Do histórie sa teda zapísal ako najzárobkovejší film s náboženskou tematikou a rovnako najzárobkovejším neprístupným filmom. Pre slabé povahy totiž nie je určený a v niektorých krajinách je zakázaný.

Dôkazom brutálnosti je aj skutočnosť, že jedna diváčka dostala pri scéne ukrižovania infarkt, ktorému nakoniec podľahla. Herec James Caviezel musel v úlohe Ježiša Krista niesť na horu drevený kríž, ktorý vážil neuveriteľných 70 kilogramov. Celá kontroverzná scéna s ukrižovaním sa natáčala dlhé dva týždne.

James Caviezel do tejto úlohy vložil všetko zo seba. Dokonca ho pri natáčaní záverečných scén trafil blesk. Pri scéne s bičovaním herca omylom jeden skutočne trafil a odniesol si obrovskú ranu. Navyše za zlého počasia musel počas natáčania byť takmer holý.

Téma, ktorá spája aj rozdeľuje ľudí z celého sveta

Podľa Entertainment Weekly ide o najkontroverznejší film všetkých čias. Je zakázaný v Kuvajte a Bahrajne, v Malajzii vláda povolila vstup na premietanie iba kresťanom. Okrem samotných drastických scén za to môže aj samotná myšlienka viery a kresťanstva, ktorá rozdeľuje ľudí už stáročia na viaceré tábory.

Ako uvádza portál Guardian, Gibson Caviezelovi už dopredu avizoval, že prijatie tejto úlohy mu dvere do Hollywoodu neotvorí. Práve naopak. Keďže je herec veriaci, veril tomu, že práve to je jeho cesta a z nejakého dôvodu to tak má byť. Okrem neho sa vo filme objavila Maia Morgenstern, Monica Bellucci alebo Claudia Gerini.

Gibson sa nebránil utrpenie Krista zobraziť čo najautentickejšie. Preto nechýba množstvo brutálnych scén plných krvi a naturalisticky zobrazené mučenie človeka.

Myšlienka kresťanstva je v ňom tak pevne zachytená, že niekoľko hercov po skončení natáčania prešlo na katolícku vieru. Nechýbal medzi nimi predstaviteľ Barabáša – Pedro Sarubbi alebo Luca Lionello, ktorý stvárnil samotného Judáša.

Bezpochyby teda ide o silnú a náročnú výpovednú snímku, ktorá je spracovaná drsným surovým spôsobom a jej podstata je aj dnes, po rokoch, stále terčom mnohých sporov a konfliktov. Film bol nominovaný na Oscara rovno v troch kategóriách a to za kameru, hudbu a make-up. Od divákov si vyslúžila viac než kladné hodnotenia, na ČSFD 72% a IMDb 7,1/10.