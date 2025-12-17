Film Otec neuspel: Zverejnili prvé nominácie na Oscara, do užšieho výberu sa dostali 2 slovenské snímky

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Dva tituly sú v top pätnástke.

Do užšieho výberu 98. ročníka cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa dostali v kategórii najlepší krátky animovaný film dve snímky so slovenskou koprodukciou. V kategórii najlepší medzinárodný film neuspel Otec režisérky Terezy Nvotovej, informuje TASR.

Do užšieho výberu 15 filmov v kategórii najlepší krátky animovaný film postúpili snímky Hurikán českého režiséra Jana Sasku a Zomrela som v Irpini ukrajinskej režisérky Anastasije Falileovej. Na produkcii oboch filmov spolupracovala slovenská spoločnosť Artichoke a podporil ich slovenský Audiovizuálny fond (AVF). Otec sa v kategórií najlepší medzinárodný film nedostal do užšieho výberu.

Dej filmu Hurikán

„V Hurikánovom obľúbenom podniku došlo pivo. Barmanka Bára je zúfalá a Hurikán, ktorý je tajne do nej, jej chce pomôcť. Hurikán berie prázdny sud a vydáva sa po nový do jednej z najdivokejších častí Prahy – do Koněvovej ulice. Veľkoobchod s pivom je ale zatvorený, prázdny sud mu ukradne bezdomovec a po naháňačke s políciou Hurikána v bare zmláti zkoksovaný bitkár. Napriek tomu sa mu podarí sud získať a dotiahnuť späť k Báre. Lenže po tom všetkom je Hurikán veľmi smädný…,“ predstavuje film stránka Slovenského filmového ústavu (SFÚ).

O filme Zomrela som v Irpini SFÚ napísal: „Čas plynul, ale pocit, že som zomrela v Irpini, ma od tej doby nikdy neopustil. Krátky animovaný film Zomrela som v Irpini rekonštruuje skutočný príbeh prežitia pomocou subjektívnej optiky, s magickou silou animácie, ktorá posúva civilné rozprávanie do nových významov.“

Termíny nominácií a galavečera

Z užšieho výberu sa vyberie päť konečných nominácií 22. januára 2026. Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie sošiek je naplánované na 15. marca. Večerom bude sprevádzať komik Conan O´Brien.

