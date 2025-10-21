Ficov nápad sa neujal: Predĺženie volebných období samospráv nechce viac ako polovica krajiny, podporujú ho najmä voliči Smeru

Nina Malovcová
SITA
Prieskum odhalil, čo si Slováci myslia o Ficovom nápade.

Viac ako polovica Slovákov nesúhlasí s predĺžením aktuálneho volebného obdobia predstaviteľov samospráv zo štyroch na päť rokov. Ide konkrétne o 51 percent Slovákov a Sloveniek, pričom 34 percent z nich s tým rozhodne nesúhlasí a ďalších 17 percent skôr nesúhlasí.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia. Prieskum bol realizovaný od 15. do 19. októbra 2025 na reprezentatívnej vzorke 1 004 respondentov populácie staršej ako 18 rokov. Otázku presunu komunálnych volieb o rok, teda z jesene 2026 na rok 2027, otvoril nedávno premiér Robert Fico (Smer-SD).

Zástupcovia samospráv sa voči nemu ale vymedzili, prinajmenšom pokiaľ ide o aktuálne volebné obdobie. V pondelok 20. októbra predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD) po stretnutí s predstaviteľmi samospráv a regiónov oznámil, že debata o predĺžení súčasného volebného obdobia bola uzavretá. Najbližšie komunálne voľby vyhlási v riadnom termíne v roku 2026.

S predĺžením súhlasí len menšina, väčšina hovorí jasné nie

Z prieskumu NMS Market Research Slovakia tiež vyplynulo, že s takýmto predĺžením volebného obdobia samospráv rozhodne súhlasí osem percent respondentov. Ďalších 20 percent s ním skôr súhlasí. Viac než pätina, 21 percent opýtaných, na otázku nevedelo odpovedať. Najväčšiu podporu má tento nápad u voličov strany Smer-SD.

Celkovo s ním súhlasí 58 percent z nich (18 percent rozhodne súhlasí, 40 percent skôr súhlasí). Desať percent voličov Smeru s predĺžením aktuálneho volebného obdobia v samospráve rozhodne nesúhlasí, skôr súhlasilo 14 percent a 17 percent na otázku nevedelo odpovedať. Výraznejšiu podporu má predmetný návrh ešte v elektoráte ďalšej koaličnej strany, a to Hlas-SD.

S predĺžením aktuálneho funkčného obdobia zástupcov samospráv rozhodne súhlasí desať percent z nich, 31 percent skôr súhlasí. Ďalších 18 percent voličov Hlasu s týmto nápadom skôr nesúhlasí a 17 percent rozhodne nesúhlasí. Takmer štvrtina voličov Hlasu (23 percent) sa k otázke nevedela vyjadriť.

„Nie je prekvapením, že najväčšiu podporu má tento návrh medzi voličmi Smeru-SD, kde sa s ním stotožňuje takmer 60 percent opýtaných. Avšak medzi voličmi Hlasu-SD je to len 40 percent a u voličov mimoparlamentnej Republiky dokonca iba štvrtina. Ukazuje sa tak, že podpora tohto návrhu kopíruje popularitu jeho autora, Roberta Fica,“ skonštatoval analytik NMS Mikuláš Hanes.

Opoziční voliči sú proti, najviac odporcov má návrh medzi Demokratmi

Medzi opozičnými stranami parlamentnými aj mimoparlamentnými výraznejšie prevažujú odporcovia predlžovania aktuálneho volebného obdobia. Najviac odporcov má návrh u voličov strany Demokrati – rozhodne s ním nesúhlasí 69 percent ich elektorátu a skôr nesúhlasí ďalších 16 percent (celkovo 85 percent).

Skôr s ním súhlasí 11 percent voličov Demokratov a tri percentá rozhodne súhlasia. Veľkými odporcami predmetného návrhu sú aj voliči najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Odpoveď „rozhodne nesúhlasím“ zvolilo 57 percent z nich, ďalších 23 percent skôr nesúhlasilo (celkovo 80 percent).

Skôr súhlasilo deväť percent voličov progresívcov a dve percentá rozhodne súhlasili. S návrhom sa nestotožňujú ani tri štvrtiny (76 percent) voličov strany Sloboda a Solidarita – rozhodne nesúhlasí 54 percent z nich a 21 percent skôr nesúhlasí. Odpoveď „skôr súhlasím“ vybralo 14 percent z nich, rozhodne súhlasili dve percentá a deväť percent voličov SaS sa k otázke nevedelo vyjadriť.

Nesúhlas vyjadrila aj väčšina voličov Hnutia Slovensko – rozhodne s návrhom nesúhlasí 51 percent z nich, skôr nesúhlasí 13 percent (celkovo 64 percent). S predĺžením aktuálneho volebného obdobia orgánov samospráv skôr súhlasí 22 percent voličov Hnutia Slovensko a šesť percent rozhodne súhlasí.

Spomedzi voličov Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) 41 percent s predlžovaním aktuálneho volebného obdobia rozhodne nesúhlasí a 21 percent zvolilo odpoveď „skôr nesúhlasím“. Rovnaké percento vybralo odpoveď „skôr súhlasím“ a šesť percent rozhodne súhlasilo.

U voličov mimoparlamentného hnutia Republika s návrhom rozhodne súhlasí deväť percent opýtaných, 19 percent skôr súhlasí. Ďalších 17 percent z nich skôr nesúhlasí a 38 percent rozhodne nesúhlasí. Na otázku nevedelo odpovedať 17 percent voličov Republiky.

Hlas navrhuje zmenu až od nasledujúceho volebného obdobia

Strana Hlas-SD prišla s nápadom, že volebné obdobie orgánov samospráv by sa mohlo predĺžiť zo štyroch na päť rokov, avšak až od nasledujúceho volebného obdobia. Išlo by teda o tých predstaviteľov samospráv, ktorí budú zvolení v budúcoročných voľbách do orgánov obcí, miest a samosprávnych krajov.

S takýmto návrhom rozhodne súhlasilo osem percent opýtaných a 23 percent s ním skôr súhlasilo (celkovo 31 percent). Rozhodne s ním ale nesúhlasí 28 percent opýtaných a 21 percent odpovedalo, že skôr nesúhlasí (celkovo 49 percent). Pätina opýtaných (20 percent) odpovedala „neviem“.

Ako uviedla agentúra NMS Market Research Slovakia, s predmetným návrhom sa nadpriemerne často stotožňujú občania starší ako 61 rokov, obyvatelia východného Slovenska a elektorát Smeru-SD. Proti takejto zmene boli nadpriemerne často obyvatelia Bratislavského kraja, a tiež voliči Progresívneho Slovenska, Hnutia Slovensko a Demokratov.

