Fico sa bavil s Putinom o zastavení dodávok elektriny: Staršia debata dostáva po kroku vlády nový rozmer

Foto: TASR/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Fico hovorí o nepriateľských krokoch, elektrina na Ukrajinu sa zastavila.

Slovensko od pondelka neposkytne Ukrajine núdzové dodávky elektrickej energie. Opatrenie oznámil premiér Robert Fico po rokovaní s ministrom financií Ladislavom Kamenickým. Rozhodnutie prichádza v čase napätia okolo ropovodu Družba a zároveň vracia do pozornosti verejnú debatu Fica s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.

Na súvislosti upozornil denník Plus jeden deň, ktorý pripomenul vyjadrenia z minulého roka o možnosti zastaviť Ukrajine dodávky energií ako reakciu na spory v oblasti tranzitu a infraštruktúry.

Debata o energiách, ktorá dnes pôsobí aktuálne

Fico sa s Putinom stretol začiatkom septembra počas osláv konca druhej svetovej vojny v Číne. V rámci verejného rozhovoru sa venovali aj situácii na Ukrajine a energetickej bezpečnosti v regióne.

Putin vtedy uviedol: „Ak by ste im zastavili dodávky plynu a elektrickej energie, tak hneď pochopia, že sú isté hranice správania sa.“ Vyjadrenie zaznelo v širšom geopolitickom kontexte, no po aktuálnom kroku slovenskej vlády získava nový význam.

Recipročné opatrenie a ropná núdza

Premiér Fico vysvetlil, že pred prijatím opatrenia sa pokúsil telefonicky spojiť s prezidentom Volodymyrom Zelenským, aby získal informáciu o obnovení tranzitu ropy cez Družbu. Podľa jeho slov dostal termín rozhovoru až po 25. februári z dôvodu včerajšieho 4. výročia vypuknutia konfliktu.

Foto: SITA/AP

„Vzhľadom na závažnosť situácie a vyhlásený stav ropnej núdze sme nútení pristúpiť k prvému recipročnému opatreniu okamžite,“ uviedol premiér. Núdzové dodávky elektriny budú podľa neho obnovené po spustení tranzitu ropy. Fico zároveň hovorí o finančných stratách spôsobených zastavením tranzitu plynu a nevylučuje ďalšie kroky vrátane prehodnotenia postoja Slovenska k členstvu Ukrajiny v Európskej únii.

