Fico ponúkol pomoc Slovenska pri rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou: Teší sa zo vzájomného rešpektu medzi USA a SR

Premiér Robert Fico (Smer-SD) na nedeľnom rokovaní s ministrom zahraničných vecí USA Marcom Rubiom i delegáciami krajín hovoril o otázkach spolupráce v oblasti jadrovej energetiky, o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku a možných alternatívach, o vojne na Ukrajine či o situácii v NATO.
Premiér potvrdil záujem o spoluprácu s USA pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku, deklaroval tiež záujem o prípadné spoločné rokovania krajín V4 s USA v otázkach energetickej spolupráce. S Rubiom diskutoval aj o zámere SR zaobstarať ďalšie štyri stíhačky F-16 a ponúkol americkej strane pomoc Slovenska pri mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou.
Fico za najpodstatnejšie považuje to, že USA a SR sa vzájomne rešpektujú, pri spoločných záujmoch vystupujú ako spojenci a pri rozdielnych názoroch rokujú a hľadajú spoločné riešenia. Informoval o tom na spoločnej tlačovej konferencii s Rubiom po spoločnom rokovaní.
Fico ocenil, že sa stretnutie s Rubiom uskutočnilo krátko po tom, ako spoločne s prezidentom USA Donaldom Trumpom rokovali v Amerike. Deklaroval, že Slovensku záleží na spolupráci s USA v oblasti jadrovej energetiky. „Máme obrovský záujem pod hlavičkou amerického partnera vytvoriť nadnárodné konzorcium, ktoré by zagarantovalo, že Slovensko by mohlo do roku 2040 postaviť ďalší jadrový blok o výkone 1 200 megawattov. A tešíme sa, ak sa nám podarí v priebehu budúceho roku podpísať už konkrétne dohody so spoločnosťou Westinghouse,“ vyhlásil premiér. Amerických partnerov požiadal o spoluprácu aj v prípravných štádiách projektu.
Situáciu s ropou označil za nezávideniahodnú
Predseda vlády SR informoval šéfa americkej diplomacie o situácii s dodávkami ropy a plynu na Slovensku, ktoré je podľa jeho slov v nezávidenia hodnej situácii. „Hľadali sme spolu rôzne alternatívy a ja sa naozaj domnievam, že aj zajtrajšie stretnutie s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom môže priniesť určitý posun, pokiaľ ide o krízovú situáciu, ktorá momentálne vzniká v oblasti dodávok ropy do Európy,“ priblížil. Prípadné zastavenie tranzitu ropy cez Ukrajinu do EÚ premiér vníma ako politické vydieranie Ukrajiny voči Maďarsku.
S Rubiom hovorili aj o vojne na Ukrajine, pričom Fico ocenil snahu amerického prezidenta o čo najrýchlejšie ukončenie konfliktu. „Ak môže byť Slovensko nápomocné v akýchkoľvek mierových iniciatívach, ktoré budú viesť k ukončeniu tejto vojny, tak sme maximálne pripravení,“ uviedol. Podotkol, že Slovensko ako krajina, ktorá rozumie jazyku v Rusku aj na Ukrajine, ktorá má dobré spravodajské služby a ktorá je susednou krajinou Ukrajiny, by mohla byť dobrou pôdou na výmenu názorov k tejto téme.
Vojenská spolupráca s USA
Dotkli sa aj témy NATO. SR podľa Fica rozumie postoju USA, že Európska únia sa musí viac starať o svoju bezpečnosť a prirodzene s tým zvyšovať výdavky na obranu. „Rozprávali sme sa aj na tému, ako ďalej s rozpočtami do budúcich rokov. My musíme brať na zreteľ naše možnosti a schopnosti, ktoré máme, ale rovnako, že Slovensko, keď chce byť súčasťou kolektívnej bezpečnosti v Európe a v NATO, tak sa bude musieť zúčastňovať aj na tom, že budeme postupne posilňovať naše kapacity,“ ozrejmil premiér.
Zároveň potvrdil, že bude pokračovať aj vojenská spolupráca s USA. Slovensko má podľa Fica záujem zaobstarať celkovo 18 kusov stíhačiek F-16 americkej výroby. Okrem už objednaných 14 sa podľa jeho slov diskutuje o tom, ako zaobstarať ďalšie štyri.
Fico tiež pripomenul, že Slovensko od 1. júla preberie predsedníctvo vo formáte V4. Myslí si, že okrem riešenia regionálnej spolupráce by sa malo uvažovať o postupnom prizývaní zahraničných partnerov k aktuálnym témam. Prejavil záujem o takéto rokovanie s USA. „Pokiaľ po 1. júli 2026 vznikne téma, kde bude užitočné hovoriť vo formáte V4 + Spojené štáty americké a budú s tým súhlasiť, samozrejme, partneri vo V4, my budeme pripravení na zorganizovanie takýchto stretnutí,“ vyhlásil premiér.
Rubio poďakoval za prijatie
Rubio poďakoval za prijatie na Slovensku, ocenil pokračujúcu spoluprácu a zároveň deklaroval záujem ďalej ju rozvíjať. „Táto schôdzka sa uskutočnila vlastne deň po tom, čo sa podpísala dohoda s Westinghouseom, s naším ministrom energetiky, ktorá poskytuje základ pre túto dohodu,“ uviedol na margo spolupráce pri výstavbe jadrovej elektrárne na Slovensku. Potvrdil aj prebiehajúcu diskusiu o nákupe ďalších stíhačiek, s tým, že sa pracuje na odstránení vzniknutých prekážok.
Rubio zdôraznil, že pre USA sú názory a postoj Slovenska ohľadom vojny na Ukrajine „veľmi dôležité“, a to napríklad aj vzhľadom na geografickú blízkosť oboch krajín. Ocenil postoj vlády obhajovať národnoštátne záujmy Slovenska. USA podľa jeho slov očakávajú, že všetky krajiny budú konať vo svojom národnom záujme. Považujú tiež za dôležité mať v NATO silných partnerov, pretože tým silnejšia je aj aliancia. Spojené štáty sa podľa jeho slov na prípadnú spoluprácu s V4 tešia.
