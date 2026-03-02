Fico letel na oslavy MDŽ vládnym špeciálom: Opozícia hovorí o papalášizme a pýta sa na náklady

Predseda vlády Robert Fico v nedeľu 1. marca ráno zorganizoval tlačovku, na ktorej obhajoval podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara spolu s oligarchom Norbertom Bödörom, a potom nasadol do vládneho špeciálu, ktorý ho odviezol na oslavy Medzinárodného dňa žien (MDŽ) organizovaných stranou Smer-SD do Košíc.
Informovala o tom opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS). „Lebo takto podľa nich vyzerá konsolidácia a šetrenie. Vládny špeciál vyrazil o 12:00 z Bratislavy, odviezol predstaviteľov Smeru na stranícke oslavy MDŽ a už 13:50 bol naspäť v Bratislave. Ukážkový papalášizmus,“ skonštatovala Holečková.
Otázky na premiéra
Doplnila, že premiér letel na východ strojom Bombardier Global 5000. Keď ho minister obrany Robert Kaliňák pred rokom kupoval za 23 miliónov eur, podľa poslankyne tvrdil, že sa bude využívať na repatriačné lety.
„Pán Fico, celému Slovensku hovoríte, ako treba šetriť, takže mám na vás pár otázok. Naozaj ste v čase konsolidácie leteli vládnym špeciálom na stranícke oslavy MDŽ? Naozaj ste zneužili verejné zdroje a štátnu letku na to, aby ste sa dostali na stranícku akciu? Ste ochotný náklady na tento let zaplatiť zo svojho?“ pýta sa opozičná poslankyňa. Doplnila, že bude s napätím čakať na odpovede.
