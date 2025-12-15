Luník IX získal 5,88 milióna eur: Na sídlisku sa postavia 4 nové bytové domy, cieľom je zrušiť nelegálnu osadu

Foto: interez.sk

Petra Sušaninová
TASR
S výstavbou by sa malo začať čoskoro.

Košická mestská časť (MČ) Luník IX získala nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške necelých 5,88 milióna eur na výstavbu štyroch bytových domov. Dokopy 48 nájomných bytov má byť súčasťou takzvaného prestupného bývania s cieľom zrušiť nelegálnu osadu Mašličkovo. Ako na pondelkovej tlačovej konferencii informoval starosta MČ Marcel Šaňa, s výstavbou by sa mohlo začať na jar budúceho roka. Trvať by mala dva roky.

Podľa starostu ide o historický moment pre MČ. Proces označil za náročný, pričom na ňom pracovali desať rokov. Pripomenul, že so žiadosťou o NFP uspeli už v roku 2022, od projektu však pre navýšenie nákladov v dôsledku pandémie a krízy napokon ustúpili. Následne projekt upravili a aktualizovali. Nový projekt bude v plnej miere financovaný z európskych zdrojov.

Bytové domy budú stáť na Hrebendovej ulici – na mieste, kde boli v minulosti byty, ktoré pre havarijný stav museli zbúrať. Pôjde o trojpodlažné objekty s 12 dvojizbovými a trojizbovými bytmi. Celková kapacita bývania by mala byť 288 obyvateľov. „Aktuálne prebieha v súvislosti s NFP proces podpisu zmluvy. Zmluva so zhotoviteľom stavby je už podpísaná. Nasledovať bude kontrola procesu verejného obstarávania,“ spresnil Šaňa.

Zároveň majú na sídlisku začať pôsobiť aj traja takzvaní asistenti bývania, ktorí budú pomáhať s prípravou a výberom vhodných budúcich nájomníkov do nových bytov. „Počas realizácie stavby budeme pracovať na tom, aby sme pripravili rodiny. Celé prestupné bývanie bude fungovať na princípe zásluhovosti,“ pripomenul s tým, že do nových bytov by sa mali po splnení určitých podmienok presťahovať obyvatelia žijúci v už existujúcich bytoch na Luníku IX. Po ich uvoľnení ich plánujú prerobiť na dvojizbové a následne by sa do nich mali nasťahovať rodiny z Mašličkova.

Foto: interez.sk

Mašličkovo by sa malo stať minulosťou

„Som presvedčený, že tak, ako pán starosta dokázal spolu s mestom nastaviť bývanie, že dnes tu máme ľudí, ktorí platia dane, odpad, nájomné, dokážeme pracovať aj s touto skupinou,“ povedal primátor Jaroslav Polaček. Zdôraznil, že sídlisko Luník IX sa za uplynulé roky výrazne zmenilo k lepšiemu. Riadiacim orgánom projektu je Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Cieľom výstavby je podľa neho zlepšenie podmienok bývania marginalizovanej komunity, domácnostiam s nízkym príjmom a znevýhodneným skupinám vrátane osôb s osobitnými potrebami. Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško pripomenul, že bývanie je základnou potrebou. Verí, že Mašličkovo sa postupne stane minulosťou.

„Mojím zámerom je, aby na ďalšie programovacie obdobie mali lokality, ako Luník IX, Trebišov a Sečovce samostatnú výzvu, aby sme veľmi efektívne a adresne riešili problémy, ktoré majú v týchto naozaj veľmi ohrozených lokalitách,“ uzavrel.

