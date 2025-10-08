Ferko Kovár je ako lekár v Nemocnici presvedčivý. Ľudia ho zastavujú na ulici a žiadajú o radu ohľadom zdravia

Foto: Profimedia, Instagra, (nemocnica_tvjoj)

Frederika Lyžičiar
Fanúšikovia ho považujú za skutočného lekára.

František Kovár patrí medzi najuznávanejších slovenských hercov, ktorého diváci poznajú z televíznych obrazoviek aj z divadelných dosiek Slovenského národného divadla. 

Na televíznych obrazovkách žiari ako sympatický chirurg Alojz Čierny v populárnom seriáli Nemocnica, no svoj talent pravidelne predvádza aj na doskách Slovenského národného divadla. Ako prezradil pre magazín Báječná žena, natáčanie seriálu mu prinieslo nielen množstvo nových skúseností, ale aj nečakané zážitky, pri ktorých išiel takmer „naostro“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Tereza Kopecká (@tereza_kopecka__)

Chirurg, ktorý lieči aj mimo kamier

František Kovár sa v posledných rokoch stal pre mnohých divákov synonymom charizmatického a múdreho chirurga Alojza Čierneho zo seriálu Nemocnica. Ako sám priznáva, túto postavu si obľúbil natoľko, že sa s ňou začal mimovoľne stotožňovať.

„Áno, asi to tak bude, zžil som sa s ňou až to tej miery, že mám občas pocit, že som na reálnej operačnej sále,“ hovorí herec s úsmevom. Vďaka presvedčivému výkonu ho mnohí považujú za skutočného lekára a neostávajú len pri slovách obdivu. „A keď idem napríklad po ulici, mnohí ľudia, ktorí ma stretnú, sa ma pýtajú na rôzne choroby a spôsob ich liečenia. Tak asi hrám svoju postavu naozaj presvedčivo.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Nemocnica TV JOJ (@nemocnica_tvjoj)


Podobné situácie sú pre herca už bežnou súčasťou života. Ľudia sa naňho obracajú s dôverou, no on ich vždy dokáže odzbrojiť šarmom a humorom. Ako hovorí, takéto momenty berie s úsmevom a nadhľadom, pretože sú dôkazom, že diváci jeho postave veria.

Ľudia na ulici si od neho bežne pýtajú radu

