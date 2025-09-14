Nové informácie o ruských dronoch ktoré dopadli na Poľsko: Odhalili záhadnú úpravu, vďake nej doleteli ďalej, než mali

Na juhu Poľska dopadli drony, ktoré na prvý pohľad pôsobili ako lacné návnady. Podľa nových zistení však nešlo o žiadnu improvizáciu. Stroje typu Gerbera boli vybavené špeciálnymi anténami proti rušeniu a niektoré aj prídavnými palivovými nádržami.
Vďaka tomu dokážu preletieť viac než 900 kilometrov a predstavujú omnoho vážnejšiu hrozbu, než sa doteraz predpokladalo. Ako informoval web Militarnyj a portál Evropejská pravda, tieto zistenia sa zhodujú so slovami zvláštneho zástupcu USA pre Ukrajinu Keitha Kellogga, ktorý v Kyjeve zdôraznil, že nešlo o žiadny omyl.
Devätnásť dronov nie je náhoda
Na bezpečnostnej konferencii v Kyjeve to potvrdil aj Kellogg. „Nad Poľsko priletelo 19 dronov. To nemôže byť omyl. Možno jeden, možno dva, ale nie devätnásť,“ vyhlásil. Dodal, že Vladimir Putin týmto krokom testuje hranice a skúša, ako Západ zareaguje. „Ak sa nepoučíme z histórie, riskujeme tretiu svetovú vojnu,“ varoval.
Antény, ktoré odhalia falošný signál
Drony Gerbera sú navrhnuté tak, aby napodobňovali väčšie a drahšie Šáhidy 136, známe ako Geran-2. Kým stoja len desatinu ceny, na radare pôsobia podobne. Zábery SkyNews ukázali, že jeden z dronov niesol na chrbte štyri antény iránskeho zariadenia Tallysman.
Tie dokážu odhaliť, odkiaľ prichádza rušiaci signál GPS, a jednoducho ho ignorovať. Aby bol takýto systém prekonaný, muselo by proti nemu naraz pracovať minimálne päť rušičiek.
Nie iba lacná atrapa
Hoci sa Gerbery označujú za klamné ciele, dokážu aj viac. S prídavnou palivovou nádržou ich dolet stúpa na viac než 900 kilometrov, čo spochybňuje tvrdenia ruského veľvyslanca pri OSN Vasilija Nebenzju, že tieto stroje nemohli priletieť priamo z Ruska. Niektoré kusy sú navyše vybavené kamerami na prieskum alebo malou náložou, ktorú možno využiť na útok. To z nich robí nielen rušivý prvok, ale aj reálnu hrozbu.
Podľa odborníkov je nasadenie až 19 dronov naraz odkazom, ktorý sa nedá ignorovať. Nešlo o chybu ani omyl, ale o jasnú správu: Moskva skúša, kam až môže zájsť, a či jej to Európa dovolí.
Preventívna operácia vo vzdušnom priestore
Poľské a spojenecké lietadlá boli v sobotu nasadené do „preventívnej“ operácie v poľskom vzdušnom priestore z dôvodu hrozby, ktorú predstavujú dronové útoky v susedných oblastiach Ukrajiny. Úrady zároveň uzavreli letisko v meste Lublin na východe krajiny, uviedla agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady, píše TASR.
Poplach prišiel po tom, ako v stredu do vzdušného priestoru Poľska vnikli viaceré drony, čo alianciu NATO prinútilo vyslať stíhačky, aby ich zostrelili. Tento incident opäť prispel k obavám z rozšírenia viac než tri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Zvýšená pohotovosť protivzdušnej obrany
Operačné velenie poľských ozbrojených síl v sobotu popoludní na sociálnej sieti X uviedlo, že pozemné systémy protivzdušnej obrany a prieskumu boli uvedené do zvýšenej pohotovosti. Zdôraznilo, že ide o preventívne opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť poľský vzdušný priestor a chrániť obyvateľstvo.
Spresnilo, že hrozba súvisí s útokmi dronov v regiónoch Ukrajiny hraničiacich s Poľskom. Aj poľský premiér Donald Tusk informoval, že „preventívne operácie“ sa v poľskom vzdušnom priestore začali pre hrozbu zo strany ruských dronov operujúcich nad prihraničnými oblasťami Ukrajiny, napísala AP.
