Brad Pitt stráca aj syna: Definitívne sa od neho odstrihol a zmenil si meno, dalo sa to čakať

Foto: Profimedia

Dana Kleinová
Vzťah Brada s deťmi vyzerá byť stále horší a horší.

O vzťahu detí Brada Pitta s ich otcom sme vás počas rokov informovali hneď niekoľkokrát. Je totiž jasné, že po rozvode nielenže deti ostali v starostlivosti Angeliny Jolie, ale aj mimo papierov sú si oveľa bližšie s mamou ako s otcom. Dokonca sa hovorilo o tom, že Pitt bol hrubý nielen k nim, ale tiež k Angeline, pričom starší synovia ju museli pred ním chrániť.

Angelina napríklad súdne riešila to, že mal v roku 2016 Brad jedno z detí škrtiť, udrieť do tváre a samotnú Angelinu chytiť za hlavu. Pritom vraj ešte lial na deti pivo a červené víno. Brad všetky obvinenia voči nemu poprel. Napriek tomu sa stále tieto údajné prečiny spomínajú a spájajú s tým, prečo si jeho deti postupne menia priezvisko a používajú len “Jolie”.

Foto: Profimedia

Vzťah s deťmi je stále len horší

Brad a Angelina zverejnili svoj vzťah v roku 2006, zosobášili sa v roku 2014 a o dva roky nasledoval rozchod v dôsledku neprekonateľných rozdielov. Po všetkých vznesených obvineniach tri z ich detí prestali používať „Pitt“ vo svojich priezviskách. Syn Pax dokonca na Instagrame uviedol, že všetky štyri najmladšie deti “sa v jeho prítomnosti trasú od strachu”.

Mesiac po tom, ako 18-ročná dcéra Angeliny Jolie a Brada Pitta Shiloh požiadala o vynechanie mena „Pitt“ zo svojho priezviska, zdroj blízky rodine pre portál PEOPLE uviedol, že herec sa „prakticky nestýka“ so svojimi dospelými deťmi, ale stále má možnosť navštevovať svoje mladšie deti.

Ďalšia dcéra Zahara si zmenila meno po tom, ako sa predstavila ako Zahara Jolie v roku 2023 na Spelman College v Atlante. Nasledovala Vivienne, ktorá tak spravila v máji 2024, pomenovaná ako Vivienne Jolie v upútavke šou The Outsider.

„Bohužiaľ, Brad nemá so svojimi deťmi bohvieaký vzťah,“ prehovoril zdroj z jeho okolia pre magazín Us Weekly a dodal: „Nie je pripravený vzdať sa ich, ale vedomie, že upúšťajú od jeho mena, ho rozrušuje.“

Angelina so synmi Maddoxom a Paxom a dcérou Zaharou. Foto: Profimedia

Synovia Maddox a Pax vraj s Bradom nie sú vôbec v kontakte. „Bradov vzťah s Maddoxom a Paxom je v tejto chvíli neexistujúci a Zahara sa mu sotva ozýva, ak vôbec,“ vysvetlil zdroj. Mal to byť pritom Maddox, kto sa neskôr stal maminým ochrancom, a dal si za úlohu chrániť ju pred Pittom.

Nikoho tak snáď neprekvapí, že sa v súčasnosti objavila správa, že práve Maddox je ďalším dieťaťom Brada a Angeliny, ktorý prestal používať priezvisko „Pitt“. Ako informoval portál People, 24-ročný Maddox bol predtým uvádzaný s oboma priezviskami, napríklad keď pracoval ako asistent produkcie na filme Maria – životopisnej snímke o legendárnej opernej speváčke Marii Callas, ktorú režírovala Jolie.

Nedávno však pôsobil ako asistent réžie na novom filme svojej matky s názvom Couture, ktorý mal tento týždeň premiéru vo francúzskych kinách. V záverečných titulkoch bol uvedený ako Maddox Jolie, namiesto mena Maddox Jolie-Pitt, ktoré dostal ako dieťa.

