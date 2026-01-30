Expert prehovoril o zlozvykoch, ktorými si ničíte život: Stačí zmeniť niekoľko jednoduchých vecí

Foto: Pexels

Petra Sušaninová
Neurovedec prezradil, aké chyby robíme najčastejšie.

Mnoho činností vykonávame už akosi automaticky, podvedome. Neraz si ale neuvedomujeme, že nám škodia. Odborník prezradil, ktorých zlozvykov by ste sa mali čo najskôr zbaviť.

Zabúdame myslieť kreatívne

Ako informuje Mail Online, neurovedec Dominic Ng sa na sociálnej sieti podelil o zlozvyky, ktoré nám škodia viac, ako si možno uvedomujeme. Jednou z prvých vecí, na ktoré upozorňuje, je kontrolovanie mobilu hneď po prebudení.

„Zaplavíte tak svoj mozog správami, ktoré vo vás majú tendenciu vyvolať úzkosť a hnev,“ vysvetľuje. Navyše, ak trávime neprimerané množstvo času dívaním sa na displeje a monitory, zabúdame kreatívne myslieť.

Foto: Pexels

Ďalší z nesprávnych návykov je, ak chodievate spať každú noc v iný čas. Nie je v poriadku ísť spať v pondelok o desiatej večer a vstať o siedmej ráno a v piatok zas ponocovať do druhej v noci a potom spať do jedenástej.

Využite nudu vo svoj prospech

Ng tiež radí vyhnúť sa bezcieľnemu sledovaniu sociálnych sietí preto, lebo sa nudíte. Odporúča radšej urobiť pre seba niečo užitočné, ísť na prechádzku, zavolať niekomu blízkemu alebo začať pracovať na novom projekte. Dodáva, že nikdy nie je neskoro pustiť sa do niečoho nového. A ani nemusíte čakať na „ten správny čas“.

Foto: Pexels

Ďalšia z rád odborníka znie: neporovnávajte sa neustále s inými. Vždy sa nájde niekto, kto je bohatší, má krajší domov a lepšie vypracované svaly. Podľa odborníka by sme sa však mali skôr pozrieť do svojej minulosti a zamerať sa na to, ako sme sa vypracovali a ako ďaleko sme sa dostali. Sledujte, ako napredujete v porovnaní so svojím minulým ja, nie to, ako zaostávate v porovnaní s inými ľuďmi.

Podľa Ng by sme tiež nemali zabúdať na pravidelný pohyb, a to aj v prípade, ak sa nám do toho práve nechce. Niektorým sa môže zdať, že vychádzka sa ako pohyb neráta, no nie je to tak. Nemusíte vždy zabehnúť maratón alebo dvíhať činky v posilňovni. Hlavne sa hýbte. Dôležité je tiež udržiavať priateľstvá a vzťahy, aj keď máte chuť ukryť sa a s nikým sa nebaviť.

Na druhej strane však netreba zachádzať do extrémov, ako to urobil muž, ktorý sa na rok zamkol v izbe, aby zo seba „vytesal“ lepšieho človeka.

