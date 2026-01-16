Našetrila 115 000, hoci má len 26 rokov: Žena prezradila, aké tri metódy na to použila. Zvládnuť ich môžete aj vy

Každý odborník na financie vám povie, že by ste mali mať aspoň nejakú finančnú rezervu. Mladá žena to zobrala vskutku vážne a podarilo sa jej našetriť už nemalú sumu. Ako sa jej to podarilo dosiahnuť?
Delí sa o nekonvenčné tipy
Ako informuje Mail Online, 26-ročnej Hannah sa podarilo našetriť 100 000 libier (približne 115 300 eur) a vysvetlila, aké tri metódy na to použila. Šetriť začala už ako tínedžerka, pričom prácou v kozmetickom salóne dokázala ročne zarobiť 20 000 libier (približne 23 000 eur). V súčasnosti pracuje v oblasti marketingu ako manažérka sociálnych médií a pravidelne šíri rady o finančnej gramotnosti na sociálnych sieťach, vrátane „nekonvenčných“ tipov, ktoré jej pomohli vybudovať si finančnú rezervu.
Vysvetlila, že peniaze, ktoré našetrila, neležia len tak na účte, ale investovala ich na akciovom trhu. Investovať začala v čase, keď mala ešte len 17 rokov a podarilo sa jej zarobiť prvých 4 000 libier (4 600 eur). Dodáva, že s rodičmi žila, kým mala 24 rokov. Vďaka tomu mohla ušetriť až 80 % toho, čo zarobila. Ak pôjde všetko podľa plánu, do konca roka 2026 by chcela mať zarobených 125 000 libier (144 000 eur).
@hannahbevington An honest and real response when people ask me how I saved £100,000 in my early 20’s. #saving #100k #savingmoney ♬ original sound – Hannah Bevington
Hannah si myslí, že je dôležité držať svoje výdavky čo najnižšie. Dodáva, že v jej prospech hrá fakt, že nemá deti ani hypotéku, vďaka čomu mohla doteraz mesačne investovať aj 1 000 libier (1 150 eur). Vysvetľuje ale, že je to beh na dlhú trať a nie niečo, na čom sa dá rýchlo zbohatnúť.
Nikdy nekupuje veci za plnú sumu
V jednom zo svojich videí vysvetlila, ako sa jej vždy podarilo zarobiť si niečo navyše. Jednou z jej metód bolo kupovanie oblečenia dvojmo. Ak bol práve výpredaj a páčilo sa jej nejaké tričko, kúpila dve. Následne počkala niekoľko týždňov, kým výpredaj v obchode skončil a oblečenie ponúkla online za menej peňazí, ako je plná suma, no za viac, než za koľko ho kúpila vo výpredaji.
Dodala, že ak je to možné, nikdy nič nekupuje za plnú sumu. Bez ohľadu na to, ako veľmi niečo chcela, vždy si to kúpila, až keď to bolo vo výpredaji. Na záver vysvetľuje, že všetko, čo zarobila predajom oblečenia, si odložila bokom. Ak si chcela kúpiť nový kúsok pre seba, mohla tak urobiť len v prípade, ak na to mala dosť peňazí z predaja. Navyše, odkláňa sa od rýchlej módy a kupuje už len oblečenie, ktoré jej vydrží dlho.
Hannah vysvetľuje, že jej potreba šetriť pramení z detstva. Videla, ako jej rodičia ledva vychádzajú s peniazmi, no pre ňu a jej brata chceli vždy len to najlepšie. Mladá žena ale podobný stres zažívať nechce. Jej cieľom je môcť odísť do dôchodku skôr a užívať si život bez toho, aby sa musela trápiť nedostatkom financií.
Niekoľko tipov sme vám priniesli aj my, a to od odborníka na financie. Prezradil nám napríklad, čo si myslí o úveroch a nákupoch na splátky, ale aj to, ako sa dá investovať, ak vám na konci mesiaca ostáva hoci len 20 eur.
Nahlásiť chybu v článku