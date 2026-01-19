Muž sa na rok zamkol v izbe, aby schudol a zlepšil svoj život: Bláznivý plán podporuje aj jeho rodina

Foto: Instagram/ theisolationyear

Petra Sušaninová
Skvelý plán alebo zbytočný výstrelok?

Január je pre mnohých obdobím, keď ešte myslia na predsavzatia. Postupom času ale neraz upadnú do zabudnutia a človek sa vráti do starých koľají. Odvážny muž si ale chce byť istý, že sa mu to nestane a rozhodol sa pre smelý krok. Na rok sa zamkne do izby a o svoj progres sa bude deliť s ľuďmi na sociálnych sieťach.

Radikálne riešenie

Ako informuje Mail Online, Skip Boyce bude mať čoskoro 50 rokov, no nemá pocit, že by mal život vo vlastných rukách tak, ako by chcel. Trápi ho duševné zdravie a trpí nadváhou. Rozhodol sa preto pre poriadne rázny krok. Namiesto vyhľadania odborníka na duševné zdravie a kúpy permanentky do posilňovne sa na rok zamkne do izby.

Možno vás prekvapí, že jeho manželka a štyri dospelé deti ho v tom plne podporujú. Manželka sa ochotne vysťahovala zo spoločnej spálne a Skip ju následne prerobil tak, aby mu nasledujúci rok čo najlepšie slúžila na budovanie čo najlepšieho „ja“. Má vybudovanú aj vlastnú kúpeľňu a malú kuchynku. Potraviny a iné potrebné veci si bude objednávať online a manželka mu následne nákup nechá pred dverami. On si ho vyzdvihne, keď manželka odíde od dverí preč.

Predtým, ako sa do projektu pustil, uvažoval Skip nad tým, čo všetko chcel v živote dosiahnuť, no nepodarilo sa mu to. Nechce len fyzickú transformáciu, pretože po čase môže opäť pribrať. No dúfa, že sa mu podarí zhodiť zo súčasných 142 kilogramov na 92. Chce sa tiež naučiť cudzí jazyk, ale aj riadne robiť cviky, ktoré sa mu momentálne nedaria.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @theisolationyear

Za bežných okolností nemá čas

Skip vraj chápe, že tieto veci sa dajú dosiahnuť aj bez toho, aby sa človek zamkol na rok v izbe, verí ale, že bude úspešnejší, ak na neho nebude vyvíjaný nátlak v podobe všetkého, čo moderný život od človeka bežne vyžaduje. Za bežných okolností vraj nemá dostatok času a nemôže sa sústrediť na zlepšenie, aké chce dosiahnuť. Bude však veľmi šťastný, ak o rok vyjde z izby ako zdravý človek s dobrými návykmi.

Na rázcestie, kde sa musel rozhodnúť, čo ďalej, sa muž dostal po tom, ako po 13 rokoch prišiel o prácu, ktorú mal rád a kde ho ľudia rešpektovali. Už v minulosti trávil mimo domova kvôli práci na ropných plošinách celé mesiace, nemá teda obavy z toho, ako rodina zvládne odlúčenie, hoci stále budú všetci pod jednou strechou.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa @theisolationyear

Odborníci sú skeptickí

Svoj experiment plánuje Skip vysielať naživo na sociálnych sieťach. Myslí si, že s jeho pocitmi sa stotožní mnoho ľudí. Samozrejme, Skip a jeho manželka si stanovili isté pravidlá. Experiment môže byť prerušený kedykoľvek bude mať ona alebo Skip pocit, že zašiel priďaleko a už ho nezvládajú. Denne budú v kontakte, komunikácia však bude krátka a vecná.

Predtým, ako sa do izby zavrel, sa poradil s lekárom, ale aj s profesionálnym trénerom. Ten mu stanovil režim, ktorý by mal nasledujúcich 12 mesiacov dodržiavať. Hoci Skip verí, že po roku vyjde z izby ako lepší človek po každej stránke, odborníci sú podľa Mail Online skeptickí.

Obávajú sa, že izolácia by mohla mať negatívny vplyv na jeho duševné zdravie. Jedným z kľúčových prvkov duševnej pohody sú totiž vzťahy s inými ľuďmi. Naopak, izolácia a osamelosť dokázateľne skracujú život. Navyše, udržať si zdravý životný štýl po tom, ako izoláciu opustí, bude mimoriadne náročné.

Odborníčka pre interez vysvetlila, prečo odhodlanie ľudí rýchlo vyprchá, čo sa týka chudnutia. Nutričná špecialistka zas vysvetlila, prečo riešením nie je ani Ozempic.

