Exmoderátorka Kneissl ukázala tvár pred a po premene: Pred 50 vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým

Foto: Instagram.com/adriana_kneissl

Jana Petrejová
Vytrvalosť a disciplína priniesli želané výsledky.

Niektoré zmeny sú viditeľné na prvý pohľad a dokážu vzbudiť obdiv a bývalá televízna moderátorka je toho živým príkladom. Najnovšie ukázala, ako sa jej život a vzhľad dramaticky zmenili. Cesta, ktorá viedla k úžasnej premene, však zahŕňala sebadôveru, disciplínu a vytrvalosť. Pevná vôľa taktiež zohrala významnú úlohu.

Premena Adriany Kneissl, rod. Polákovej, je inšpiratívnym príbehom o tom, že skutočná zmena začína vnútornou motiváciou – a výsledky prídu, ak sa človek nevzdáva a každý deň robí malé, ale isté kroky smerom k cieľu. Netají sa tým, že to nebolo jednoduché. Práve naopak, jej víťazstvá pramenia z driny, ktorú musela vynaložiť, aby sa dostala tam, kde je teraz.

Každý deň odkrýva svojim priaznivcom viac o tom, ako schudla a získala postavu snov. Nie je v tom však nič výnimočné. Bez servítky uvádza, že k vytúženému cieľu sa žena nedostane zadarmo a bez toho, aby pre seba niečo spravila. Sú za tým hodiny odriekania a konzistentnosti, čo ukázala exmoderátorka pred pár dňami v jednej z fotografií, kde je vidieť kalendár so zapísaným počtom krokov každý deň.

Adriana pokračuje ďalej a napriek tomu, že sa dostala do cieľa, z tempa nezvoľnila. Nie je sa čomu čudovať, keďže sa jej vzhľad v priebehu niekoľkých mesiacov zmenil. Potvrdzujú to fotografie, ktoré najnovšie zverejnila na Instagrame. Ukázala zábery pred a po, no tentoraz nie postavy, ale tváre. Bacuľatá tvár, viditeľnejšie známky starnutia, vrásky a výraznejšie kruhy pod očami. Tak vyzerala predtým. Je zarážajúce, čo dokáže zdravý životný štýl spraviť s výzorom.

Omladla a celkovo vyzerá veľmi dobre. Mohla by jej závidieť nejedna tridsiatka, a to tento rok bude mať už päťdesiatku. „Nech si hovorí, kto chce, čo chce… Žena omladne, keď sa začne viac starať o seba ako o druhých. Áno, aj na druhej fotke som ja. A prečo to sem stále dávam? Lebo každá z nás, ženy moje, si zaslúži byť kráľovná. A nehovorte mi, že tá zmena nestojí za to. V lete budem mať 50. Ak chceš aj ty takúto zmenu… Nie je problém,“ napísala do popisku k fotografiám.

Chystá seminár o chudnutí

