Exkluzívne: Exminister Naď prehovoril o podozreniach z rozkrádania eurofondov. Na „čiernom zozname“ má byť až 580 firiem

Jaroslav Naď v relácii 1 na 1 portálu interez otvorene prehovoril o podozreniach z rozkrádania eurofondov, ktoré podľa neho siahajú až k ľuďom zo súčasnej vlády. Uviedol, že na čiernom zozname PPA bolo až 580 firiem, ktoré peniaze čerpali aj napriek vážnym podozreniam. „Spravodlivosť si takéto zlodejiny nájde,“ odkázal.

Na Slovensku sa skončila trojdňová návšteva delegácie Európskeho parlamentu, ktorá prišla preveriť, ako krajina nakladá s eurofondmi. Jaroslav Naď, bývalý minister obrany, v rozhovore s redaktorkou Karolínou Piliarovou pre reláciu 1 na 1 povedal, že Brusel neprišiel náhodou. Podľa neho ide o výsledok dlhoročného rozkrádania, o ktorom vedeli viacerí politici, no nekonali. Tvrdí aj to, že zodpovednosť by mohli niesť ľudia zo súčasnej vlády.

Môže sa to skončiť obvineniami ministrov

„Prečo sa niekto čuduje, že prichádza tím z Európskeho parlamentu, keď nám posielajú peniaze, ktoré máme použiť na konkrétne veci?“ pýtal sa Naď v rozhovore. Podľa neho je úplne legitímne, že si Európska únia preveruje, ako sa s jej peniazmi narába. Zásadné podľa neho je, že k zisteniam, ktoré misia teraz preverovala, sa dospelo ešte počas vlády Eduarda Hegera.

„Zuzana Šubová prišla na sekciu kontroly PPA ako šéfka a objavila tam obrovské zlodejiny. Začala dávať trestné oznámenia,“ uviedol Naď. Tieto podania sa podľa jeho slov vyšetrovali celé mesiace, pričom „výsledkom môže byť, že budú obvinení konkrétni, vysokopostavení predstavitelia súčasnej vlády“.

Európske peniaze rozkrádalo 580 firiem

Podľa Naďa europoslancov zaujímali konkrétne prípady: „Pani redaktorka, 580 firiem rozkrádalo európske peniaze a boli na zozname. A čo sa dialo? Za vlád Roberta Fica a Petra Pellegriniho dostávali ďalšie a ďalšie peniaze. Aj keď boli na čiernom zozname.“

Naď tvrdí, že europoslancov o situácii informovali už vopred. „Aj s týmto tímom sme spolupracovali. Dostali od nás konkrétne zistenia. A to, že sa to nepáči ľuďom blízkym Smeru a Hlasu, je pochopiteľné. Ale musia sa s tým vyrovnať. Spravodlivosť si takéto zlodejiny nájde.“

Šubová: „Politici nič nepochopili, len predstierajú záujem.“

Vo svojom ostro formulovanom príspevku na Instagrame napísala: „Kradnutie na PPA bolo dlhodobo mimo záujmu NR SR. Komické reakcie PPA ku kontrolám radšej ani nebudem komentovať.“ Pridala aj konkrétne výčitky na adresu viacerých politikov, ktorí podľa nej neboli schopní ani základnej orientácie v téme. „Pán Čaučík z KDH je úplne mimo. Poslanci OĽaNO sa len tvária, že so mnou jednali – nič nepochopili. A Huliak? Tvári sa, že ide o starú vec z roku 2016, hoci ja som na ňu prišla v roku 2022 a oznámila ju OČTK.“

Šubová otvorene uviedla, že plánuje zverejniť konkrétne mená poslancov, ktorí podľa nej vedome marili činnosť výboru pre pôdohospodárstvo v rokoch 2020 až 2023. Považuje to za potrebné, pretože „začína mať toho plné zuby“ a nehodlá sa viac prizerať.

Ešte 9. júna 2022 Šubová na tlačovej besede oznámila, že podala trestné oznámenie na vtedajšieho generálneho riaditeľa PPA Jozefa Kissa. Otvorene poukázala aj na protispoločenskú činnosť, za ktorou podľa nej stáli práve Kiss a vtedajší minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Tvrdila, že obaja „evidentne kryli trestnú činnosť finančných skupín, ktoré neoprávnene čerpali dotácie z EÚ“.

Delegácia čelila nevhodným konfrontáciám

Ako sme vás už informovali, napätie počas kontrolnej návštevy priznali aj samotní europoslanci. Tomáš Zdechovský, český europoslanec, ktorý misiu viedol, uviedol, že namiesto vecných diskusií čelili konfrontačnému správaniu. „Miesto toho, aby si predstavitelia vlády v pokoji vyjasnili dôležité témy, pustili sa do útokov a obviňovania,“ povedal.

Delegácia EP sa počas troch dní stretla s ministerstvami, PPA, kontrolnými úradmi, novinármi aj mimovládkami. Navštívila aj NÚSCH, ktorý je príjemcom peňazí z Plánu obnovy. Slovensko zároveň čaká ďalšia misia, tentoraz zameraná výlučne na stav demokracie. Rozhovor s Jaroslavom Naďom, kde hovorí o všetkých týchto zisteniach, si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikáciách Spotify či Apple Podcasts.