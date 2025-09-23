Evakuovali stovky tisíc ľudí, očakávajú niečo hrozné: Najsilnejšia búrka roka udrie v týchto krajinách

Ilustračná foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Ľudia sa pripravujú na najhoršie.

Čínske úrady v utorok nariadili zatvorenie škôl a podnikov v najmenej desiatich mestách pre supertajfún Ragasa, ktorý má zasiahnuť juh krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Tieto opatrenia ovplyvnia desiatky miliónov ľudí a povedú k zatvoreniu viacerých tovární v čínskej priemyselnej oblasti. Mesto Šen-čen nariadilo evakuáciu 400 000 ľudí, pričom tamojšie orgány pre krízové riadenie varovali pred „silným vetrom, dažďom, vlnami a záplavami“. Podľa odborníkov dokonca pôjde o najsilnejšiu búrku roka, píše BBC.

Nemajú vychádzať z domu

„S výnimkou záchranných zložiek a osôb zabezpečujúcich základné životné potreby obyvateľstva prosíme, aby ste nevychádzali z domu bez vážneho dôvodu,“ uviedli vo vyhlásení úrady. Zatváranie pracovísk a trhov sa začne popoludní miestneho času. Ďalšie mestá v provincii Kuang-tung, ktoré zavádzajú takéto opatrenia, zahŕňajú Čchao-čou, Ču-chaj, Tung-kuan a Fo-šan.

Otvoriť galériu (9)

„Silný vietor a množstvo zrážok, ktoré prinesie tajfún, vážne zasiahnu naše mestá a vytvoria kritickú obrannú situáciu,“ uviedlo krízové veliteľstvo mesta Fo-šan. Tajfún Ragasa podľa hongkonskej meteorologickej služby dosahoval maximálnu rýchlosť 230 kilometrov za hodinu, keď sa presúval ponad Juhočínske more, pričom predtým zasiahol časti Filipín.

Na severe Filipín, kde úrady evakuovali viac než 10 000 ľudí, zahynula najmenej jedna osoba. Vedci varujú, že tlakové níže sa stávajú čoraz silnejšie v čase, keď sa planéta otepľuje z dôvodu klimatickej zmeny zapríčinenej ľuďmi, píše AFP.

