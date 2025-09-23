Štáty NATO sa spojili: Odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska. Toto bude nasledovať

Konanie Ruska označili štáty za bezohľadné.

Členské štáty NATO v utorok dôrazne odsúdili nebezpečné narušenie estónskeho vzdušného priestoru zo strany Ruska, ku ktorému došlo v piatok 19. septembra. Uvádza sa to vo vyhlásení Severoatlantickej rady (NAC), hlavného politického rozhodovacieho orgánu NATO, ktoré zverejnili po skončení konzultácií na žiadosť Tallinnu. Aliancia je podľa rady pripravená v súlade s medzinárodným právom použiť „všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky“ na obranu spojencov a odstrašenie hrozieb, informuje TASR.

Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok informovalo o narušení svojho vzdušného priestoru troma ruskými lietadlami typu MiG-31. Do priestoru vstúpili bez povolenia a zotrvali v ňom približne 12 minút, kým boli donútené stiahnuť sa. Podľa Tallinnu leteli ponad Fínsky záliv, mali vypnuté vysielačky a nekomunikovali s estónskymi úradmi.

Moskva obvinenia odmieta

Moskva tieto tvrdenia odmietla ako nepodložené a obvinila Tallinn, že sa snaží vyvolať konfrontačnú atmosféru. Naopak, predstavitelia Estónska, ale aj iných štátov, EÚ a NATO odsúdili tento incident ako nebezpečnú provokáciu zo strany Ruska. Podľa NATO ide o „súčasť širšieho trendu čoraz nezodpovednejšieho správania Ruska“.

„Rusko nesie plnú zodpovednosť za tieto kroky, ktoré vedú k eskalácii napätia, môžu viesť k nesprávnemu odhadu situácie a ohrozujú životy ľudí. Musí s tým prestať,“ píše sa vo vyhlásení rady, ktoré pripomína aj nedávny prienik ruských dronov do vzdušného priestoru Poľska a narušenie vzdušných priestorov Fínska, Lotyšska, Litvy, Nórska a Rumunska.

„Rusko by nemalo mať žiadne pochybnosti: NATO a spojenci použijú v súlade s medzinárodným právom všetky potrebné vojenské a nevojenské prostriedky na svoju obranu a odstrašenie všetkých hrozieb zo všetkých smerov. Budeme naďalej reagovať spôsobom, v čase a v oblasti, ktoré si sami zvolíme. Náš záväzok voči článku 5 je neochvejný,“ uviedli štáty NATO, ktoré konanie Ruska označili za bezohľadné.

Spojencov sa podľa vyhlásenia nenechajú ruskými krokmi odradiť od svojho trvalého záväzku podporovať Ukrajinu, ktorej bezpečnosť prispieva aj k bezpečnosti členských štátov NATO. Ukrajina má podľa NAC „prirodzené právo na sebaobranu proti brutálnej a nevyprovokovanej agresívnej vojne Ruska“.

