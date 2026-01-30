Európu zasiahne beštia z východu: Slovensko nebude výnimkou, teploty výrazne klesnú

Ilustračná foto: Unsplash

Tomáš Mako
Vlna studeného vzduchu zasiahne aj Slovensko.

Najbližšie dni dorazí do strednej a východnej Európy poriadne studené počasie. Z Ruska na nás smeruje tzv. beštia z východu, ktorá sa vyznačuje veľmi chladným vzduchom.

Táto vlna naplno zasiahne okrem Ruska najmä Ukrajinu, Bielorusko, Poľsko a Pobaltie. V týchto krajinách klesnú teploty v noci až na neuveriteľných -30 °C a počas dňa na minimálne -15 °C. Informuje o tom portál iMeteo.

Vlna studeného vzduchu však zasiahne aj Slovensko, hoci len okrajovo. Obyvatelia to môžu pocítiť výrazným poklesom teploty. Už zajtra 31. januára sa na našom území očakávajú teploty od 0 do +3 °C, pričom na Orave, Liptove či na Spiši môžu klesnúť až na -3 °C.

Ilustračná foto: TASR/Jakub Kotian

Chladnejšie bude v nedeľu

Oveľa nižšie teploty budú v nedeľu 1. februára, keď sa na území stredného a východného Slovenska očakávajú celodenné mrazy. Na severovýchode sa teploty vyšplhajú maximálne na -5 °C. Na západe a juhu stredného Slovenska sa budú pohybovať od 0 do 3 °C.

Najhoršia situácia bude v noci, keď bude mrznúť na celom našom území a v dolinách a kotlinách môžu teploty klesnúť až na -15 °C, dodáva iMeteo.

