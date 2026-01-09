Európu zasiahla ľadová búrka: Ovplyvní počasie aj na Slovensku, najhoršie mrazivé peklo ešte len príde

Ilustračná foto: TASR/AP

Lucia Mužlová
TASR
Niektorí dnes na teplomeroch videli nevídané čísla.

Európu zasiahla hlboká tlaková níž Goretti, ktorá už spôsobuje silný vietor a sneženie a prinesie aj mrazivé teploty. Nepriaznivé počasie vo štvrtok postihlo juhozápad Anglicka a Wales, v noci na piatok hlásili jeho účinky aj vo Francúzsku. V najbližších dňoch meteorológovia očakávajú rozšírenie tlakovej níže do ďalších častí svetadielu vrátane Nemecka. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP a stanice BBC.

Britský meteorologický úrad vydal pre juhozápad Anglicka na štvrtok najvyšší stupeň výstrahy, v ktorom varoval pred silným vetrom s rýchlosťou až 160 kilometrov za hodinu. Taktiež vyzval ľudí, aby sa vyhýbali pobrežným oblastiam, kde sa môžu tvoriť veľké prívalové vlny. Vo Walese a na ostrove Jersey už medzičasom oznámili výpadky elektriny, uvádza BBC.

Zima, aká tu nebola celé roky

Úrad tiež vydal oranžové varovanie pred silným snežením pre Wales a centrálnu a severnú časť Anglicka. Tlaková níž by mala prejsť stredným Anglickom, kde má v priebehu pár hodín napadať až 30 centimetrov snehu. Britská železničná spoločnosť National Rail tiež vyzvala ľudí, aby sa vyhli cestovaniu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.

Očakáva sa, že Goretti v piatok opustí britské pobrežie a následne zasiahne ďalšie časti severozápadnej Európy.

V severnej časti francúzskeho departementu Manche má vietor dosiahnuť podobnú rýchlosť ako v Anglicku. Školy tam preto zostanú v piatok zatvorené.

„Zostaňte v úkryte a nikam nejazdite,“ varovala prefektúra Manche na platforme X a vyzvala svojich obyvateľov, aby si pripravili núdzové osvetlenie a zásoby pitnej vody.

Podľa nemeckej meteorologickej služby (DWD) môže na severe krajiny napadnúť až 15 centimetrov snehu. Teploty môžu cez víkend v niektorých oblastiach klesnúť až na mínus 20 stupňov Celzia, uviedol pre agentúru AFP meteorológ DWD Andreas Walter.

Národná železničná spoločnosť Deutsche Bahn varovala, že v najbližších dňoch môže dôjsť k výrazným meškaniam vlakov. Niektoré nemecké oblasti vrátane Hamburgu a Brém oznámili, že školy budú v piatok zatvorené. Podľa DWD by mala tlaková níž pretrvať do soboty, pričom sneženie by malo ustáť až v pondelok.

Walter povedal, že v prípade Goretti ide o výnimočný úkaz v porovnaní s poslednými niekoľkými rokmi, keďže tie boli miernejšie, čo je podľa neho „dôsledok zmeny klímy“.

Ilustračná foto: TASR/AP

Aké počasie čaká Slovensko?

Dnes sa zrejme mnoho Slovákov zobudilo do naozaj mrazivého rána. Teplomer na strednom Slovensku ukazoval aj mínus 17 stupňov. Na Sliači hlásia dokonca mínus 22,6 stupňa Celzia. Taká nízka teplota nie je ani na Štrbskom plese, kde sa teplota šplhá k mínus 15,3 stupňa.

Plusové teploty v dnešný arktický deň ani nečakajte. Zrána bude jasno až polojasno, no postupne od západu začne nastupovať oblačnosť a následne bude prevládať oblačné až zamračené počasie. V západnej polovici Slovensku bude snežiť a snehu sa tak opäť dočkajú aj v nížinách.

Čaká nás ľadový arktický deň s teplotami od -10 °C do -5 °C. V nadchádzajúcich dňoch sa v Európe očakáva ďalšie sneženie. Slovensko sa zrážok dočká práve dnes a zajtra, v nedeľu by mali ustúpiť a opäť sa objavia aj slnečné lúče. Nadchádzajúce dni budú mrazivé, no budúci týždeň by mali takéto veľké mrazy ustúpiť. Presnú predpoveď vám prinesieme počas víkendu. Zo snehu a vyštípaných líc sa teraz môžu tešiť aspoň najmenší.

