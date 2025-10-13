Európska komisia varuje Rusko: Zahrávate sa s vojnou. Európa vraj musí ukázať odstrašujúcu silu

Foto: SITA/AP

Roland Brožkovič
TASR
Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny.

Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová v pondelok v reakcii na sériu narušení vzdušného priestoru členských krajín EÚ vyhlásila, že Rusko „sa zahráva s vojnou“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

NATO posilnilo svoju obranu pozdĺž východných hraníc obviňujúc Moskvu z testovania protivzdušnej obrany Aliancie, keď narušila vzdušný priestor členských štátov dronmi a lietadlami.

„Zakaždým, keď ruské drony alebo lietadlá narušia náš vzdušný priestor, existuje tu riziko eskalácie, či už cielenej alebo nie. Rusko sa zahráva s vojnou,“ povedala Kallasová počas návštevy Ukrajiny, pričom zdôraznila potrebu posilniť obranné možnosti Únie. „Aby sme zabránili vojne, musíme premeniť ekonomickú silu Európy na vojenskú odstrašujúcu silu,“ zdôraznila.

Rusko útočí na elektrárne

Kallasová v pondelok ráno pricestovala do Kyjeva na rokovania o finančnej a vojenskej podpore Ukrajiny, najmä jej energetickej infraštruktúry, keďže Rusko pred zimou obnovilo útoky na elektrárne. Ukrajina v pondelok oznámila, že obmedzí spotrebu energie v najmenej siedmich oblastiach krajiny v reakcii na útoky.

Foto: TASR/AP

„Nepriateľ chce ovplyvniť náladu a morálku nášho obyvateľstva,“ povedal ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha počas spoločnej tlačovej konferencie s Kallasovou. „Je to obzvlášť cynické pred nástupom zimy,“ dodal. Ukrajina na údery reaguje útokmi na ruské ropné rafinérie s cieľom zabrániť Moskve financovať vojnu. Od začiatku augusta podnikla Ukrajina viac než 30 náletov na ruské energetické zariadenia, čo spôsobilo prudký nárast cien benzínu v Rusku.

Kallasová podľa AFP tiež naznačila, že Brusel podporuje dodávky amerických rakiet dlhého doletu Tomahawk na Ukrajinu. „Vítame všetky nástroje, ktoré posilňujú Ukrajinu a oslabujú Rusko,“ povedala. Americký prezident Donald Trump varoval v nedeľu Rusko, že by mohol poslať Kyjevu rakety Tomahawk, ak Moskva neukončí vojnu na Ukrajine. Rusko však už upozorňovalo, že takéto dodávky by potenciálne znamenali výrazné eskalovanie konfliktu.

