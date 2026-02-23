EÚ sa rozdelila pri sankciách: Kallasová hovorí o blokovaní aj zo strany Slovenska

Aktuálna správa
Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Brusel nedokázal prijať nové sankcie.

Členské štáty Európskej únie sa na pondelňajšom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci nedohodli na prijatí 20. balíka sankcií proti Rusku. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová naznačila, že dohodu okrem Maďarska blokovala aj Slovenská republika, píše TASR.

„Na rôznych úrovniach komunikujeme s maďarskými a slovenskými kolegami, aby sme s týmto balíkom pokračovali. Nie je to jednoduché. Nikdy to nie je jednoduché, ale práca pokračuje. Veľmi ma mrzí, že sme dnes nedosiahli dohodu, keďže zajtra je smutné výročie začiatku tejto vojny a naozaj musíme vyslať silné signály Ukrajine, že jej naďalej pomáhame, ale zároveň vyvíjame väčší tlak na Rusko,“  vyhlásila Kallasová.

EÚ obmedzí ruskú diplomatickú misiu

Uviedla, tiež že EÚ obmedzí počet zamestnancov ruskej diplomatickej misie pri EÚ na 40 ľudí. „Nebudeme tolerovať zneužívanie diplomatickej moci,“ dodala.  Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó v nedeľu na sociálnej sieti X avizoval, že jeho krajina bude na zasadnutí Rady EÚ blokovať prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku. Nepodporí ho, kým Ukrajina neobnoví tranzit ropy cez ropovod Družba.

Foto: SITA (MZV)

Sankcie mali byť prijaté do výročia vojny

Nový balík sankcií predstavila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pred viac než dvoma týždňami. Zameriava sa najmä na energetiku, finančné služby a obchod. EÚ ho chcela prijať do 24. februára – štvrtého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine.

Členské štáty sa však na ňom nedohodli ani na piatkovom rokovaní na úrovni veľvyslancov, pričom si vyžaduje podporu všetkých 27 členských krajín. Do Maďarska a na Slovensko neprúdi ruská ropa cez ropovod Družba od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti.

