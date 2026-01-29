Nie som ich zamestnávateľ, ani otec, ani učiteľ v škôlke: Raši vysvetľuje, prečo poslancom nemôže dať fúkať

Petra Sušaninová
SITA
Pýta sa, prečo sa úpravou pravidiel nezaoberali poslanci terajšej opozície v čase, keď boli sami pri moci v rokoch 2020 až 2023.

Alkohol do Národnej rady (NR) SR nepatrí. Na tlačovej besede poslancov strany Hlas-SD venovanej novému rokovaciemu poriadku, o ktorom zákonodarný zbor diskutuje už niekoľko dní, to uviedol predseda parlamentu Richard Raši. Dodal ale, že poslanci NR SR, podobne ako v iných európskych parlamentoch, nie sú v NR SR zamestnaní.

„Ja nie som ich zamestnávateľ, ani ich otec, nie som ani učiteľ v škôlke. Pretože boli navolení, iba ľudia im vedia mandát zobrať. Preto žiaden parlament v Európe nemá vyriešené, že by dával poslancom fúkať. Preto sa nedáva fúkať ani tu, pretože majú mandát na štyri roky,“ uviedol. Dodal, že on môže byť z pozície predsedu NR SR odvolaný, podobne ako podpredsedovia či predsedovia parlamentných výborov, no poslanecký mandát nik nemôže vziať.

Raši tiež poukázal na to, že ak sa niekto v parlamente správa nedôstojne v dôsledku požitia alkoholu, môže byť vyvedený ako ktokoľvek iný, kto sa bude správať nedôstojne či urážlivo. Novela rokovacieho poriadku by totiž mala umožniť, aby pri narušení priebehu schôdze predsedajúci poslanca upozornil a pri nerešpektovaní tohto upozornenia bude môcť byť poslanec vykázaný a príde o mesačný plat aj s paušálnymi náhradami. Ak bude opakovane rušiť schôdzu, opäť ho vyvedú a príde o celý plat aj s paušálnymi náhradami.

Raši pripustil, že sa vyskytli excesy

„Ale neviete v súčasnej dobe dať poslancovi fúkať, lebo bol zvolený. Európske parlamenty to nerobia,“ zdôraznil Raši. Predseda parlamentu sa vyjadril, že „určite alkohol nie je dennodennou súčasťou života parlamentu“. Prízvukoval, že to tak nikdy nebolo, nie je a nebude. Pripustil ale, že v minulosti sa vyskytli excesy. Spytoval sa tiež, prečo sa úpravou pravidiel nezaoberali poslanci terajšej opozície v čase, keď boli sami pri moci v rokoch 2020 až 2023.

Raši dnes predstavil nový rokovací poriadok parlamentu. Na prvej tohtoročnej schôdzi NR SR, ktorá sa začala v utorok 27. januára, je novela rokovacieho poriadku prvým bodom programu. Priniesť by mala viaceré zmeny, napríklad etický kódex, aj pravidlá, ktoré zaistia poriadok na schôdzi. Od poslancov a poslankýň sa tiež bude vyžadovať, aby mali primerané formálne oblečenie.

Zákonodarcom sa zmení aj základný rozsah času na rozpravu k bodu, a to na maximálne 37,5 hodiny pre všetky kluby. Cieľom je, aby neboli blokované návrhy a NR SR bola schopná prerokovať ich. Predseda parlamentu tiež prízvukoval, že pri rokovaní o rozpočte a pri rokovaní o programovom vyhlásení vlády bude čas na rozpravu znásobený na 75 hodín. Opozícia zmeny ostro kritizuje a tvrdí, že novela smeruje k oslabeniu diskusie v pléne, najmä prostredníctvom skracovania rečníckych časov. Vníma to ako pokus umlčať opozíciu a zrýchliť schvaľovanie zákonov bez dostatočnej verejnej kontroly.

