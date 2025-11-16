Mimoriadny príhovor nakoniec nebude: Premiér Fico v predvečer 17. novembra na STVR nevystúpi

Foto: TASR - Jaroslav Novák

TASR
Redakcia
Avizovaný príhovor premiéra v predvečer 17. novembra sa neuskutoční.

Avizovaný mimoriadny príhovor premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný na STVR v nedeľu o 18.45 h, sa neuskutoční. TASR o tom informoval PR manažér STVR Filip Púchovský. STVR príhovor avizovala v sobotu (15. 11.).

„Slovenská televízia a rozhlas informuje o zmene programu na nedeľu 16. novembra 2025. Na základe informácie z Úradu vlády SR sa avizovaný mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný o 18.45 h na Jednotke, spravodajskom okruhu :24 a v Rádiu Slovensko, neuskutoční,“ uviedol Púchovský.

