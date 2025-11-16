Mimoriadny príhovor nakoniec nebude: Premiér Fico v predvečer 17. novembra na STVR nevystúpi

Avizovaný mimoriadny príhovor premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný na STVR v nedeľu o 18.45 h, sa neuskutoční. TASR o tom informoval PR manažér STVR Filip Púchovský. STVR príhovor avizovala v sobotu (15. 11.).
„Slovenská televízia a rozhlas informuje o zmene programu na nedeľu 16. novembra 2025. Na základe informácie z Úradu vlády SR sa avizovaný mimoriadny príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica v predvečer 17. novembra, ktorý mal byť odvysielaný o 18.45 h na Jednotke, spravodajskom okruhu :24 a v Rádiu Slovensko, neuskutoční,“ uviedol Púchovský.
Odporúčané články
Najhlúpejší výherca lotérie na svete: Michael minul milióny na drogy, spal so 4-tisíc ženami. Napokon prišiel o všetko
Najväčší únos v dejinách: 26 detí pochovali v nákladiaku zaživa, chceli 5 miliónov dolárov. Dnes sú zločinci na slobode
Hľadač leteniek Lukáš: Ryanair propaguje Bratislavu ako skrytý klenot, aby zaplnil lietadlá. Je na Slovensku, ako to využije
Z dna Tichého oceánu dolovali vzácny „poklad“, Sovieti sa nevedomky prizerali. Megautajovaná misia CIA je stále záhadou
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku