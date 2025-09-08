Elon Musk má dôvod na obavy: Tesla v USA klesla pod hranicu 40 percent, zákazníci dávajú prednosť iným značkám

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Elon Musk
Podiel firmy je najnižší od roku 2017 a nepomohol ani Cybertruck.

Americký výrobca elektrických áut Tesla naďalej stráca pozíciu na svojom domácom trhu. V auguste jeho podiel v USA klesol na najnižšiu úroveň takmer za osem rokov. Dôvodom je, že kupujúci čoraz viac uprednostňujú elektrické vozidlá od rastúceho počtu konkurentov pred starnúcou ponukou koncernu technologického miliardára Elona Muska.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v pondelok odvolala údaje spoločnosti Cox Automotive. Podiel Tesly na americkom trhu s elektrickými automobilmi podľa údajov Cox Automotive v auguste klesol na 38 %.

Pod hranicu 40 % sa dostal prvýkrát od októbra 2017, keď automobilka začala zvyšovať výrobu svojho prvého modelu pre masový trh, vozidla Model 3.

Konkurencia získava navrch

Vývoj poukazuje na rastúci tlak zo strany etablovaných výrobcov, ktorí zvyšujú svoje stimuly pre elektromobily. Zatiaľ čo konkurencia uvádza na trh nové modely, Tesla presunula dôraz na vývoj robotických taxíkov a humanoidných robotov a plány na zavedenie lacnejších elektromobilov predbežne odložila alebo úplne zrušila.

Foto: Unsplash

Posledným novým modelom Tesly bol v roku 2023 Cybertruck, ktorý však nedokázal nadviazať na úspech Modelu 3 alebo SUV Model Y.

