Jediná reštaurácia, ktorej Novák udelil 5 nožov, zažíva ošiaľ: Pre veľký záujem je nútená zaviezť rezervácie

Reštaurácia Tri Groše sa zo dňa na deň stala hitom medzi gurmánmi. Odvysielanie prvej epizódy štvrtej série šou Na nože jej prinieslo obrovskú pozornosť, keďže od šéfkuchára Martina Nováka získala historicky prvý plný počet nožov. Takýto úspech sa ešte nepodaril žiadnemu podniku, a to aj vysvetľuje, prečo sa pred jej dverami odvtedy nezastavil ruch.

Ako uvádza TV Markíza a potvrdzuje aj samotný instagramový profil reštaurácie Tri Groše, podnik od premiéry epizódy zažíva doslova obliehanie zákazníkmi a v nedeľu musel zatvoriť skôr, pretože bol vyjedený „do poslednej omrvinky“.

Vyjedení do poslednej omrvinky

Od premiéry dielu je podnik plný od rána do večera. V nedeľu popoludní dokonca museli prostredníctvom Instagramu oznámiť: „Dnes zatvárame naše brány už o 17:00. Vyjedli ste nás do poslednej omrvinky, a to je ten najkrajší kompliment, aký môže reštaurácia dostať.“

Takýto záujem by potešil každého majiteľa, no priniesol aj nové výzvy. Tri Groše museli cez víkendy zaviesť rezervačný systém, aby zvládli obrovský nápor hostí.

Zákazníci sú nadšení

Podľa googlu má podnik už 170 recenzií s hodnotením 4,6 hviezdičky. Ľudia si chvália nielen chuť jedál, ale aj atmosféru a prístup personálu. Zdá sa, že najlepšie hodnotenie v šou nebolo žiadnou náhodou. Aj komentáre na Instagrame potvrdzujú, že reštaurácia sa stala obrovským lákadlom: „Aj my sa tam chystáme z Viedne,“ napísal jeden z fanúšikov.

Ďalší dodal, že „odporúčam spraviť rezerváciu, my keď sme tam boli, nás otočili, že iba na rezerváciu, že majú plno, bohužiaľ.“ Samotná reštaurácia na komentáre reagovala otvorene a vysvetlila: „Áno, mrzí nás to, ale víkendy máme čisto na rezervácie, len z toho dôvodu, že ten nápor ľudí sa zvládnuť inak nedá. Ak by ste chceli, rezerváciu si viete vytvoriť telefonicky a dúfame, že sa u nás niekedy ešte ukážete a bude vám chutiť.“

Prevádzku sme navštívili aj my

Do reštaurácie sme sa vybrali aj my z redakcie interez. Zaujímalo nás, či podnik dokáže naplniť očakávania, ktoré mu vystrelila televízna obrazovka do nebies. Naše autentické dojmy a skúsenosti z návštevy Tri Groše si môžete prečítať v samostatnej reportáži, kde opisujeme, či sa naše veľké očakávania a prázdne brušká naplnili.

